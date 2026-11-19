0:00 / 0:00

Антимонопольний комітет оштрафував чотири компанії на 12,78 млн грн за узгоджені дії під час закупівель трансформаторів і лічильників для «Харківобленерго».

У першому тендері на трансформатори вартістю 333,74 млн грн змову встановили між ТОВ «ЕК “Енерго-Тайм”» і ТОВ «Дженерал Енерджі Україна». Їх оштрафували на 2,12 млн грн.

В іншій справі йдеться про закупівлю лічильників на 165,47 млн грн. За висновками АМКУ, ТОВ «Харківський електротехнічний завод “Енергоміра”» та ТОВ «Електроінжинірінг» координували свої дії під час торгів. Сума штрафу для них становить 10,66 млн грн.

Під час розслідування комітет виявив ознаки спільної підготовки тендерних пропозицій та узгодження економічних інтересів. Компанії, покарані за змову на торгах, можуть бути відсторонені від публічних закупівель на три роки.

Джерело: Антимонопольний комітет України.

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розпочало справу щодо можливої змови між компанією та ФОП під час участі в закупівлях для військових частин ЗСУ та Нацгвардії.

Антимонопольний комітет України заявив про можливе порушення конкуренції на паливному ринку. Регулятор виявив, що низка операторів АЗС та емітентів паливних карток могли домовлятися про умови, які впливали на участь компаній у закупівлях. АМКУ розпочав справу проти 19 учасників ринку та рекомендував їм прибрати спірні обмеження з партнерських угод.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив допит голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка .

Читай нас у