反垄断委员会因四家公司在为“哈尔科夫州电力公司”采购变压器和电表过程中存在串通行为，对其处以1278万格里夫纳的罚款。

在首次总价值3.3374亿格里夫纳的变压器招标中，“埃内尔戈-泰姆”能源有限公司与“通用能源乌克兰”有限公司之间存在串通行为。 两家公司被处以212万格里夫纳罚款。

另一宗案件涉及价值1.6547亿格里夫纳的电表采购。 根据乌克兰反垄断委员会的调查结论，“哈尔科夫电气技术厂‘埃内戈米拉’”有限责任公司与“电气工程”有限责任公司曾在招标过程中协调行动。两家公司共被处以1066万格里夫纳罚款。

在调查过程中，该委员会发现了共同准备投标书及协调经济利益的迹象。因在招标中串通而受到处罚的公司，可能被禁止参与公共采购三年。

来源：乌克兰反垄断委员会。

乌克兰反垄断委员会西部跨省地区分局已就某公司与个体经营者在参与乌克兰武装部队及国民卫队军事单位采购过程中可能存在的串通行为立案调查。

乌克兰反垄断委员会指出，燃料市场可能存在违反竞争规则的行为。 监管机构发现， 多家加油站运营商和加油卡发行商可能就影响企业参与采购的条件达成了协议。 乌克兰反垄断委员会已 对19家市场参与者 启动调查 ，并建议其从合作协议中删除有争议的限制条款。

最高反腐败法院（VAKS） 继续对 乌克兰反垄断委员会主席 帕 维尔·基里连科 进行讯问 。

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