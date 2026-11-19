俄罗斯公民亚历山大·库兹涅佐夫于2024年1月去世， 曾将绰号为“克里米纳尔”的嫌疑人安德烈·奥西波夫介绍给“希姆普罗姆”贩毒集团头目叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）。

在庭审中，奥西波夫的辩护律师称，库兹涅佐夫曾参与贩毒活动，并据称曾向乌克兰运送过400公斤可卡因。

此外，库兹涅佐夫还曾作为举报人参与一起索要100万美元的案件。2022年5月，他向乌克兰国家反腐败局（NABU）提交举报，称有人以贿赂安全局（SBU）官员为由索要钱财。 正是这一事件成为2026年7月对奥西波夫宣布涉嫌犯罪的依据。

库兹涅佐夫于2017年抵达乌克兰。在俄罗斯，他因涉嫌作为有组织犯罪团伙成员从事毒品非法交易而被通缉。他于2024年1月在乌克兰去世。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织此前在迦太基行动中被查获。嫌疑人中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察的高级官员。

“CPC”援引阿巴库莫夫的发言称，绰号“克里米纳尔”的安德烈·奥西波夫向杜察转交了四个加密货币钱包。 活动人士认为，这笔资金可能与通过总检察长办公室协助解除对“希姆普罗姆”公司资产的冻结有关，属于行贿行为。

“迦太基”案的关键涉案人员之一安德烈·奥西波夫 （绰号克里米纳尔）声称自身生命受到威胁，并正试图通过最高反腐败法院，要求国家反腐败局（NABU）依据故意杀人罪条款立案侦查。

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