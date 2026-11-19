Гражданин РФ Александр Кузнецов, скончавшийся в январе 2024 года, познакомил подозреваемого Андрея Осипова по прозвищу «Криминал» с руководителем наркокартеля «Химпром» Егором Буркиным, известным как «Мексиканец».

Во время судебного заседания адвокат Осипова заявил, что Кузнецов был причастен к наркотрафику и в свое время якобы привез в Украину 400 кг кокаина.

Также Кузнецов был заявителем по делу о вымогательстве $1 млн. В мае 2022 года он обратился в НАБУ с заявлением о вымогательстве денег за якобы подкуп должностных лиц СБУ. Именно этот эпизод стал основанием для предъявления Осипову подозрения в июле 2026 года.

Кузнецов прибыл в Украину в 2017 году. В России его разыскивали по подозрению в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группировки. Он скончался в Украине в январе 2024 года.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные должностные лица Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

ЦПК со ссылкой на выступление Абакумова сообщил, что Андрей Осипов, известный под прозвищем «Криминал», передал Дуце четыре криптокошелька. Активисты связали эти средства с возможной взяткой за содействие в снятии ареста с активов «Химпрома» через Офис генерального прокурора.

Один из ключевых фигурантов дела «Карфаген» Андрей Осипов (известный под прозвищем Криминал) заявил об угрозе своей жизни и пытается через Высший антикоррупционный суд обязать НАБУ возбудить уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

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