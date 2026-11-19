2-й корпус Национальной гвардии Украины «Хартия» работает над созданием собственного военного института под названием «ВИХА». Для этого подразделения ещё должно быть получено разрешение на создание соответствующей кафедры.

Об этом сообщил командир корпуса, Герой Украины Игорь Оболенский во время форума «Дирижеры перемен» в Киеве.

По его словам, «Хартия» также разрабатывает решения по снижению потерь личного состава и техники при перемещении на позиции и выходе с них.

Примерно через два месяца корпус планирует представить бизнесу наработки по снижению рисков в так называемой «килл-зоне».

Военнослужащие роты беспилотных систем батальона оперативного назначения 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» приняли участие в Радиодиктанте национального единства. Диктант писали в лаборатории подразделения, где настраивают и ремонтируют дроны.

Все восемь подразделений корпуса «Хартия» присоединились к программе «Адвокат+», которую инициировал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак. Речь идет о дополнительной юридической поддержке для военнослужащих шести бригад и двух полков корпуса.

Украинские правоохранители заявили, что предотвратили покушение на командира корпуса «Хартия». По данным следствия, 69-летнего жителя Харькова завербовали российские спецслужбы, действовавшие под видом сотрудников СБУ и использовавшие фейковое изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.



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