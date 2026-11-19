2. korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” pracuje nad utworzeniem własnego instytutu wojskowego pod nazwą „VIHA”. Jednostka ta musi jeszcze uzyskać zgodę na utworzenie odpowiedniego wydziału.

Informację tę przekazał dowódca korpusu, Bohater Ukrainy Ihor Obolenski, podczas forum „Dyrygenci zmian” w Kijowie.

Jak powiedział, „Charta” opracowuje również rozwiązania mające na celu zmniejszenie strat wśród personelu i sprzętu podczas przemieszczania się na pozycje oraz wycofywania się z nich.

Za około dwa miesiące korpus planuje przedstawić przedsiębiorstwom rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka w tak zwanej „strefie śmierci”.

Żołnierze kompanii systemów bezzałogowych batalionu operacyjnego 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” wzięli udział w radiowym dyktandzie jedności narodowej. Dyktando pisano w laboratorium jednostki, gdzie konfiguruje się i naprawia drony.

Wszystkie osiem jednostek korpusu „Charta” dołączyło do programu „Adwokat+”, zainicjowanego przez byłego szefa Biura Prezydenta Andrieja Jermaka. Chodzi o dodatkowe wsparcie prawne dla żołnierzy sześciu brygad i dwóch pułków korpusu.

Ukraińskie organy ścigania poinformowały, że udaremniły zamach na dowódcę korpusu „Charta”. Według danych śledztwa 69-letni mieszkaniec Charkowa został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne, które działały pod przykrywką funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i wykorzystały fałszywe zdjęcie stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji.



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