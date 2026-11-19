Obywatel Federacji Rosyjskiej Aleksander Kuzniecow, który zmarł w styczniu 2024 roku, przedstawił podejrzanego Andrieja Osipowa, znanego pod pseudonimem Kryminal, szefowi kartelu narkotykowego „Chimprom” Jegorowi Burkinowi, znanemu jako Meksykanin.

Podczas rozprawy adwokat Osipowa oświadczył, że Kuzniecow był zamieszany w handel narkotykami i rzekomo sprowadził kiedyś na Ukrainę 400 kg kokainy.

Kuzniecow był również zgłaszającym w sprawie dotyczącej wymuszenia 1 mln dolarów. W maju 2022 roku zwrócił się do NABU ze zgłoszeniem dotyczącym wymuszenia pieniędzy w związku z rzekomym przekupstwem funkcjonariuszy SBU. Właśnie ten epizod stał się podstawą do postawienia Osipowowi zarzutów w lipcu 2026 roku.

Kuzniecow przybył na Ukrainę w 2017 roku. W Rosji był poszukiwany pod zarzutem nielegalnego obrotu narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zmarł na Ukrainie w styczniu 2024 roku.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator grupy, a także wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

CPC, powołując się na wypowiedź Abakumowa, poinformowało, że Andrij Osipow, znany pod pseudonimem „Kryminal”, przekazał Duci cztery portfele kryptowalutowe. Aktywiści powiązali te środki z potencjalną łapówką za pomoc w zniesieniu aresztu na aktywa „Chimpromu” za pośrednictwem Biura Prokuratora Generalnego.

Jeden z kluczowych oskarżonych w sprawie „Kartagina”, Andrij Osipow (znany pod pseudonimem Kryminal) zgłosił zagrożenie dla swojego życia i próbuje poprzez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zobowiązać NABU do wszczęcia postępowania karnego na podstawie artykułu dotyczącego zabójstwa z premedytacją.

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