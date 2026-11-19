Organy ścigania prowadzą czynności śledcze w pomieszczeniach służbowych kierownictwa Państwowej Służby Lotniczej Ukrainy, znajdujących się w budynku administracyjnym Ministerstwa Odbudowy.

Przeszukania odbywają się w ramach postępowania karnego. Ministerstwo oświadczyło, że udziela organom ścigania niezbędnej pomocy.

Okoliczności sprawy i szczegóły śledztwa nie zostały na razie ujawnione. Informowanie o jego przebiegu należy do kompetencji organów ścigania.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy.

Stołeczni funkcjonariusze organów ścigania oświadczyli, że 6 listopada nie prowadzili czynności śledczych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa komunalnego „Kyivteploenergo” i nie zabezpieczali dokumentów niezbędnych do realizacji Planu stabilności miasta. Według danych policji przeszukania miały miejsce w mieszkaniach dwóch pracowników przedsiębiorstwa oraz pracowników firm podwykonawczych w ramach śledztwa w sprawie ewentualnego sprzeniewierzenia środków budżetowych poprzez zawyżanie wartości materiałów budowlanych.

Funkcjonariusze przeprowadzili 33 przeszukania w miejscach zamieszkania osób objętych postępowaniem oraz postawili zarzuty kolejnym siedmiu uczestnikom masowych zamieszek i aktów chuligaństwa w pobliżu oddziału Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim.

4 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne prowadzi czynności śledcze wobec szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, pułkownika Antona Kravczuka. Przeszukania odbywają się na tle konfliktu między detektywami NABU a przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

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