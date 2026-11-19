19 listopada we Lwowie odbyła się kolejna rozprawa sądowa w sprawie zabójstwa posła Andrieja Parubija. Podczas rozprawy obejrzano nagranie z eksperymentów śledczych z udziałem dwóch świadków.

Pierwszy świadek zeznał, że usłyszał trzy lub cztery strzały i widział z okna, jak napastnik pochylił się nad Parubiem i oddał jeszcze kilka strzałów.

Według jego relacji mężczyzna był ubrany w czarny dres i kask, a także miał przy sobie żółtą torbę firmy kurierskiej Glovo. Świadek nie widział twarzy napastnika.

Drugą świadkową w dniu zabójstwa zainteresował mężczyzna z żółtą torbą kurierską, który przez około godzinę przebywał w pobliżu jej domu. Kobieta kilkakrotnie próbowała dowiedzieć się, czy ma dla niej przesyłkę, jednak mężczyzna najpierw nie odpowiadał, a potem powiedział, że nie. Według niej był ubrany w czarną odzież taktyczną i nie miał kasku.

Oskarżony Michaił Scelnikow stwierdził, że pierwszy świadek myli się co do jego zachowania po ataku. Uważa on również, że nie ma potrzeby wzywania obu świadków do sądu, ponieważ złożyli już swoje zeznania.

Podczas posiedzenia zbadano również paragony dotyczące zakupu roweru elektrycznego oraz trasy przejazdu oskarżonego. Adwokat poszkodowanych stwierdził, że prawo jazdy skonfiskowane u Scelnikowa było wcześniej pokazywane na rosyjskich kanałach Telegramu wraz z dokumentami poległych ukraińskich żołnierzy. Jego zdaniem świadczy to o powiązaniach oskarżonego z Federacją Rosyjską.

Kolejna rozprawa sądowa została wyznaczona na 1 grudnia.

Źródło: Suspilne Lwów.

Przypomnijmy, że w środę, 30 września, w Sądzie Rejonowym we Frankiwsku we Lwowie zakończono przesłuchanie Michaiła Scelnikowa, oskarżonego o zabójstwo Andrieja Parubija.

Sąd Rejonowy we Frankiwsku we Lwowie przedłużył środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją dla Michaiła Scelnikowa, oskarżonego o zabójstwo Andrieja Parubija.

Prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie odznaczył Orderem Bogdana Chmielnickiego III stopnia młodszego sierżanta Mykhaila-Wiktora Scełnikowa o pseudonimie „Lemberg”, który bronił Bachmutu w składzie 93. brygady „Chłodny Jar”.

Czytaj nas na