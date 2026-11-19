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19 листопада у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Під час слухання переглянули відео слідчих експериментів із двома свідками.

Перший свідок розповів, що почув три-чотири постріли та побачив із вікна, як нападник нахилився над Парубієм і зробив ще кілька пострілів.

За його словами, чоловік був одягнений у чорний спортивний костюм і шолом, а також мав жовту сумку кур’єрської служби Glovo. Обличчя нападника свідок не бачив.

Другу свідку в день убивства привернув увагу чоловік із жовтою кур’єрською сумкою, який близько години перебував біля її будинку. Жінка кілька разів намагалася з’ясувати, чи має він для неї посилку, однак чоловік спочатку не відповідав, а потім сказав, що ні. За її словами, він був у чорному тактичному одязі та без шолома.

Обвинувачений Михайло Сцельніков заявив, що перший свідок помиляється щодо його поведінки після нападу. Він також вважає, що немає потреби викликати обох свідків до суду, оскільки вони вже виклали свої свідчення.

Під час засідання також досліджували чеки про купівлю електровелосипеда та маршрути обвинуваченого. Адвокат потерпілих заявив, що вилучене у Сцельнікова посвідчення водія раніше демонстрували російські Telegram-канали разом із документами загиблих українських військових. На його думку, це свідчить про зв’язок обвинуваченого з РФ.

Наступне судове засідання призначили на 1 грудня.

Джерело: Суспільне Львів.

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