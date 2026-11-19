19 ноября во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. В ходе слушания были просмотрены видеозаписи следственных экспериментов с участием двух свидетелей.

Первый свидетель рассказал, что услышал три-четыре выстрела и увидел из окна, как нападавший наклонился над Парубием и произвел еще несколько выстрелов.

По его словам, мужчина был одет в черный спортивный костюм и шлем, а также имел при себе желтую сумку курьерской службы Glovo. Лицо нападавшего свидетель не видел.

Второго свидетеля в день убийства привлек внимание мужчина с желтой курьерской сумкой, который около часа находился возле ее дома. Женщина несколько раз пыталась выяснить, есть ли у него для неё посылка, однако мужчина сначала не отвечал, а потом сказал, что нет. По её словам, он был в чёрной тактической одежде и без шлема.

Обвиняемый Михаил Сцельников заявил, что первый свидетель ошибается относительно его поведения после нападения. Он также считает, что нет необходимости вызывать обоих свидетелей в суд, поскольку они уже изложили свои показания.

В ходе заседания также изучались чеки на покупку электровелосипеда и маршруты обвиняемого. Адвокат потерпевших заявил, что изъятое у Сцельникова водительское удостоверение ранее демонстрировали российские Telegram-каналы вместе с документами погибших украинских военных. По его мнению, это свидетельствует о связи обвиняемого с РФ.

Следующее судебное заседание назначено на 1 декабря.

Источник: Суспильне Львов.

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Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени младшего сержанта Михаила-Виктора Сцельникова с позывным «Лемберг», который защищал Бахмут в составе 93-й бригады «Холодный Яр».

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