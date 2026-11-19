11月19日，在利沃夫举行了关于议员安德烈·帕鲁比遇害案的又一次庭审。庭审期间，法庭播放了两名证人参与的现场勘查视频。

第一位证人称，他听到了三到四声枪响，并从窗户看到袭击者俯身靠近帕鲁比，又开了几枪。

据他描述，该男子身穿黑色运动服，头戴头盔，还提着一个黄色Glovo快递包。证人并未看清袭击者的面貌。

第二位目击者在案发当天注意到一名提着黄色快递包的男子，该男子在她家附近逗留了约一小时。 该女子曾多次询问他是否给她送包裹，但该男子起初没有回应，随后表示没有。据她描述，他身穿黑色战术服，未戴头盔。

被告米哈伊洛·斯切尔尼科夫声称，第一位证人对其袭击后的行为描述有误。他还认为，由于两位证人已陈述了证词，因此没有必要传唤他们出庭。

庭审期间，法庭还审查了电动自行车购买收据以及被告的行踪记录。 受害方律师指出，此前俄罗斯的Telegram频道曾展示过从斯特尔尼科夫处查获的驾驶证，以及遇难乌克兰军人的相关文件。他认为，这证明了被告与俄罗斯联邦的关联。

下次庭审定于12月1日举行。

来源：利沃夫公共电视台。

回顾一下，9月30日（周三），利沃夫弗兰科夫斯基区法院完成了对米哈伊尔·斯切尔尼科夫的讯问，他被指控谋杀安德烈·帕鲁比。

利沃夫弗兰科夫斯基区法院决定继续对被指控谋杀安德烈·帕鲁比的米哈伊尔·斯特尔尼科夫采取羁押候审的预防措施，且不得保释。

总统弗拉基米尔·泽连斯基追授代号为“莱姆伯格”的下士米哈伊尔-维克多·斯采尔尼科夫三等博格丹·赫梅利尼茨基勋章，他曾作为第93旅 “霍洛德尼·亚尔”旅的一员，并追授其博格丹·赫梅利尼茨基勋章三等。

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