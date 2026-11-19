W punkcie granicznym „Porubne” straż graniczna wykryła w autobusie pasażerskim specjalnie przygotowaną skrytkę z dużą sumą waluty.

Autobusem do Rumunii kierował obywatel Turcji. Podczas szczegółowej kontroli straż graniczna wspólnie z celnikami i przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) znalazła paczki z gotówką.

Łącznie zabezpieczono 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Skonfiskowano również autobus, a celnicy sporządzili odpowiedni protokół.

Źródło: Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Ukraińscy celnicy podczas kontroli międzynarodowych przesyłek ekspresowych, które zmierzały do Polski, wykryli siedem paczek zawierających 551 silników bezkolektorowych do dronów FPV. Wszystkie przesyłki przeszły kontrolę celną przed wysłaniem za granicę. Znaleziono w nich części przeznaczone do dronów.

Kijowscy celnicy przechwycili niezwykłe przesyłki zawierające głowę rekina i kieł słonia.

Na przejściu granicznym „Ustyług” obywatel Polski próbował wwieźć na Ukrainę prawie 3 tysiące części do wkładów do e-papierosów bez zgłoszenia i uiszczenia opłat celnych. Towar w fabrycznych opakowaniach przewożono w bagażniku samochodu przez „zielony korytarz”.

Czytaj nas na