Правоохранители проводят следственные действия в служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины, расположенных в административном здании Минвосстановления.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства. В министерстве заявили, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие.

Обстоятельства дела и детали расследования пока не разглашаются. Информирование о его ходе отнесено к компетенции правоохранительных органов.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины.

Столичные правоохранители заявили, что 6 ноября не проводили следственных действий в помещениях КП «Киевтеплоэнерго» и не изымали документы, необходимые для реализации Плана устойчивости города. По данным полиции, обыски прошли в жилищах двух работников предприятия и сотрудников подрядных организаций в рамках расследования возможного присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости стройматериалов.

Правоохранители провели 33 обыска по местам проживания фигурантов и сообщили о подозрениях ещё семерым участникам массовых беспорядков и хулиганских действий вблизи подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке в Киевской области.

Национальное антикоррупционное бюро 4 ноября проводит следственные действия в отношении начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, полковника Антона Кравчука. Обыски проходят на фоне конфликта между детективами НАБУ и представителями Службы безопасности Украины.

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