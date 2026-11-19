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Один із ключових фігурантів справи «Карфаген» Андрій Осіпов (відомий на прізвисько Кримінал) заявив про загрозу своєму життю та намагається через Вищий антикорупційний суд зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Підставою для заяви стали відомості, які антикорупційні детективи озвучили під час судових засідань у справі про вимагання 1 мільйона доларів — за даними слідства, невідомі особи готували ліквідацію підозрюваного. Оскільки НАБУ не внесло заяву Осіпова до ЄРДР, його адвокат Віталій Наум подав скаргу до ВАКС.

Слідчий суддя ВАКС 30 жовтня відмовив у задоволенні скарги, роз'яснивши, що розслідування злочинів за статтею 115 КК України належить до підслідності Національної поліції, а не антикорупційних органів. Сторона захисту оскаржила це рішення в Апеляційній палаті ВАКС. За словами адвоката, звернення саме до НАБУ зумовлене тим, що саме детективи бюро під час негласних слідчих дій отримали матеріали про підготовку замаху, до яких поліція наразі не має доступу.

Через загрозу життю до Андрія Осіпова з кінця липня 2026 року застосовано максимальні заходи безпеки. Він утримується в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання столичної поліції, повністю ізольований від інших затриманих навіть під час прогулянок, а до судів та на слідчі дії його доставляють окремо.

Джерело: Главком.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

ЦПК із посиланням на виступ Абакумова повідомив, що Андрій Осіпов, відомий під прізвиськом «Кримінал», передав Дуці чотири криптогаманці. Активісти пов'язали ці кошти з можливим хабарем за сприяння у знятті арешту з активів «Хімпрому» через Офіс генерального прокурора.

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