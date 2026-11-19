Один из ключевых фигурантов дела «Карфаген» Андрей Осипов (известный под прозвищем «Криминал») заявил об угрозе своей жизни и пытается через Высший антикоррупционный суд обязать НАБУ возбудить уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Основанием для заявления стали сведения, которые антикоррупционные детективы озвучили во время судебных заседаний по делу о вымогательстве 1 миллиона долларов — по данным следствия, неизвестные лица готовили ликвидацию подозреваемого. Поскольку НАБУ не внесло заявление Осипова в ЕРДР, его адвокат Виталий Наум подал жалобу в ВАКС.

Следственный судья ВАКС 30 октября отказал в удовлетворении жалобы, пояснив, что расследование преступлений по статье 115 УК Украины относится к подсудности Национальной полиции, а не антикоррупционных органов. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционной палате ВАКС. По словам адвоката, обращение именно в НАБУ обусловлено тем, что именно детективы бюро в ходе негласных следственных действий получили материалы о подготовке покушения, к которым полиция пока не имеет доступа.

Из-за угрозы жизни к Андрею Осипову с конца июля 2026 года применены максимальные меры безопасности. Он содержится в одиночной камере изолятора временного содержания столичной полиции, полностью изолирован от других задержанных даже во время прогулок, а в суд и на следственные действия его доставляют отдельно.

Источник: Главком.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

ЦПК со ссылкой на выступление Абакумова сообщил, что Андрей Осипов, известный под прозвищем «Криминал», передал Дуце четыре криптокошелька. Активисты связали эти средства с возможной взяткой за содействие в снятии ареста с активов «Химпрома» через Офис генерального прокурора.

Читай нас в