Jeden z głównych oskarżonych w sprawie „Kartagina”, Andrij Osipow (znany pod pseudonimem „Kryminal”) zgłosił zagrożenie dla swojego życia i próbuje poprzez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zobowiązać NABU do wszczęcia postępowania karnego na podstawie artykułu dotyczącego zabójstwa z premedytacją.

Podstawą wniosku były informacje ujawnione przez detektywów antykorupcyjnych podczas rozpraw sądowych w sprawie wymuszenia 1 miliona dolarów — według danych śledztwa nieznane osoby planowały likwidację podejrzanego. Ponieważ NABU nie wpisało oświadczenia Osipowa do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych, jego adwokat Witalij Naum złożył skargę do Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego.

Sędzia śledczy WAKS 30 października oddalił skargę, wyjaśniając, że dochodzenie w sprawie przestępstw z art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy należy do kompetencji Policji Narodowej, a nie organów antykorupcyjnych. Strona obrony zaskarżyła tę decyzję do Izby Apelacyjnej WAKS. Według adwokata, zwrócenie się właśnie do NABU wynika z faktu, że to właśnie detektywi biura podczas niejawnych czynności śledczych uzyskali materiały dotyczące przygotowań do zamachu, do których policja obecnie nie ma dostępu.

Ze względu na zagrożenie życia wobec Andrieja Osipowa od końca lipca 2026 r. zastosowano maksymalne środki bezpieczeństwa. Jest on przetrzymywany w celi izolacyjnej aresztu tymczasowego policji stołecznej, całkowicie odizolowany od innych zatrzymanych nawet podczas spacerów, a na rozprawy sądowe i czynności śledcze jest przewożony osobno.

Źródło: Glavkom.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

CPC, powołując się na wypowiedź Abakumowa, poinformowało, że Andrij Osipow, znany pod pseudonimem „Kryminal”, przekazał Duci cztery portfele kryptowalutowe. Aktywiści powiązali te środki z potencjalną łapówką za pomoc w zniesieniu aresztu na aktywa „Chimpromu” za pośrednictwem Biura Prokuratora Generalnego.

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