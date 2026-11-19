“迦太基”案的关键涉案人员之一安德烈·奥西波夫 （绰号“克里米纳尔”）声称自身生命受到威胁，并试图通过最高反腐败法院，要求国家反腐败局依据故意杀人罪条款立案侦查。

该申请的依据是反腐败侦探在涉及勒索100万美元案件的庭审中披露的信息——据调查显示，有不明身份人员曾策划对该嫌疑人实施暗杀。 由于国家反腐败局未将奥西波夫的申请录入统一登记系统，其辩护律师维塔利·纳乌姆向最高反腐败法院提出了申诉。

10月30日，最高反腐败法院的调查法官驳回了该申诉，并解释称，根据《乌克兰刑法》第115条对犯罪行为的调查属于国家警察的管辖范围，而非反腐败机构的管辖范围。 辩护方已向最高反腐败法院上诉庭对该裁决提出上诉。 据辩护律师称，之所以专门向国家反腐败局（NABU）提出申诉，是因为正是该局侦探在秘密调查行动中获取了关于谋杀未遂准备工作的材料，而警方目前尚无法接触这些材料。

鉴于生命受到威胁，自2026年7月底起，对安德烈·奥西波夫采取了最高级别的安全措施。 他被关押在基辅市警察局临时羁押所的单人牢房中，即使在散步时也与其他被拘留者完全隔离，前往法庭及接受调查时均由专人单独押送。

来源：Glavkom。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织此前在迦太基行动中被揭露。嫌疑人中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

“TsPK”援引阿巴库莫夫的发言称，绰号“克里米纳尔”的安德烈·奥西波夫向杜察转交了四个加密货币钱包。 活动人士将这笔资金与可能的贿赂联系起来，认为这是为了通过总检察长办公室协助解除对“希姆普罗姆”资产的冻结。

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