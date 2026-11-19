国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯和特别反腐败检察局（SAP）负责人亚历山大·克利缅科不打算出席11月23日乌克兰最高拉达临时调查委员会的会议。

据媒体报道，当天他们将出差。

此次会议是由特别调查委员会主席奥列克西·贡恰连科发出的邀请，此前，乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡在会议上发言，指责反腐败机构领导层参与腐败勾当，并迫害调查这些案件的人员。

杜卡表示，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）负责人的出差行为，是试图逃避对社会的责任。他呼吁两人出席会议并阐明立场，特别是针对有关可能存在腐败舞弊行为的指控。

此外，这位将军还声称，针对他的刑事诉讼是对其调查反腐败机构工作人员一事的报复。他表示愿意接受测谎测试，并公开询问克里沃诺斯和克利缅科是否愿意接受这一测试。

此外，“墨西哥人”确认录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯的言论作出解释。“德尼·比古斯并未收到任何针对他的威胁。 针对德尼·比古斯，我们并未采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中所说的话，都无关紧要，”瓦西里·季莫申科的对话者表示。

需要指出的是，此前曾有人计划因记者比古斯对U420毒品网店的调查而向其泼酸。 11月4日星期三，乌克兰国家反腐败局公布了U420案件涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。 其中，特别提到了因记者德尼·比古斯报道U420毒品商店相关内容，而计划对他实施酸液袭击。

11月18日星期三，在人民代表奥列克西·贡恰连科的倡议下，基辅市议会召开了最高拉达临时调查委员会（TSK）的例行会议，会议主题涉及国防领域违法行为及腐败违法行为。 乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡受邀出席了此次会议。

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