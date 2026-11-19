Dyrektor NABU Semen Krywonos oraz szef SAP Ołeksandr Klymenko nie planują stawić się na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej 23 listopada.

Według doniesień mediów tego dnia będą przebywać w podróży służbowej.

Na posiedzenie zaprosił ich przewodniczący komisji Oleksij Honczarenko po wystąpieniu generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki, który oskarżył kierownictwo organów antykorupcyjnych o udział w schematach korupcyjnych oraz prześladowanie osób prowadzących dochodzenia w tych sprawach.

Duka stwierdził, że wyjazd służbowy szefów NABU i SAP jest próbą uniknięcia odpowiedzialności przed społeczeństwem. Wezwał ich do stawienia się na posiedzeniu i wyjaśnienia swojego stanowiska, w szczególności w sprawie zarzutów dotyczących ewentualnych machinacji korupcyjnych.

Generał twierdzi również, że postępowanie karne przeciwko niemu jest zemstą za śledztwo dotyczące pracowników organów antykorupcyjnych. Zadeklarował gotowość do poddania się badaniu wariografem i publicznie zapytał, czy Kryvonos i Klymenko zgodzą się na to.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził, że to jego głos słychać na nagraniach, i wyjaśnił swoje słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej pod jego adresem. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

Przypomnijmy, że planowano oblać dziennikarza Bigusa kwasem w związku z dochodzeniem dotyczącym sklepów z narkotykami U420. W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.

W środę, 18 listopada, z inicjatywy posła Ołeksija Honczarenka w Radzie Miasta Kijowa rozpoczęło się kolejne posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej (TSK) w sprawie naruszeń ustawodawstwa w dziedzinie obronności oraz przestępstw korupcyjnych. Na posiedzenie zaproszono generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę.

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