Szefowie NABU i SAP nie pojawią się na posiedzeniu komisji śledczej 23 listopada
Dyrektor NABU Semen Krywonos oraz szef SAP Ołeksandr Klymenko nie planują stawić się na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej 23 listopada.
Według doniesień mediów tego dnia będą przebywać w podróży służbowej.
Na posiedzenie zaprosił ich przewodniczący komisji Oleksij Honczarenko po wystąpieniu generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki, który oskarżył kierownictwo organów antykorupcyjnych o udział w schematach korupcyjnych oraz prześladowanie osób prowadzących dochodzenia w tych sprawach.
Duka stwierdził, że wyjazd służbowy szefów NABU i SAP jest próbą uniknięcia odpowiedzialności przed społeczeństwem. Wezwał ich do stawienia się na posiedzeniu i wyjaśnienia swojego stanowiska, w szczególności w sprawie zarzutów dotyczących ewentualnych machinacji korupcyjnych.
Generał twierdzi również, że postępowanie karne przeciwko niemu jest zemstą za śledztwo dotyczące pracowników organów antykorupcyjnych. Zadeklarował gotowość do poddania się badaniu wariografem i publicznie zapytał, czy Kryvonos i Klymenko zgodzą się na to.
Ponadto „Meksykanin” potwierdził, że to jego głos słychać na nagraniach, i wyjaśnił swoje słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej pod jego adresem. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.
Przypomnijmy, że planowano oblać dziennikarza Bigusa kwasem w związku z dochodzeniem dotyczącym sklepów z narkotykami U420. W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.
W środę, 18 listopada, z inicjatywy posła Ołeksija Honczarenka w Radzie Miasta Kijowa rozpoczęło się kolejne posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej (TSK) w sprawie naruszeń ustawodawstwa w dziedzinie obronności oraz przestępstw korupcyjnych. Na posiedzenie zaproszono generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę.