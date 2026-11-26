Бывший народный депутат Виктор Уколов призвал не назначать пожизненное денежное содержание двум бывшим премьер-министрам Украины — Валерию Пустовойтенко и Анатолию Кинаху. Причиной послужила их роль в согласовании передачи России украинских стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет в 1999 году. Дискуссия возникла на фоне правительственного законопроекта, который предусматривает пожизненные выплаты людям, имеющим статус основателей современного украинского государства.

Бывший народный депутат Виктор Уколов предложил исключить Валерия Пустовойтенко и Анатолия Кинаха из списка претендентов на пожизненное денежное содержание. Свою позицию он обосновал решениями, которые оба политика принимали в конце 1990-х годов, в частности, касательно передачи России украинского стратегического вооружения.

Поводом для заявления стала позиция народного депутата и историка Владимира Вятровича. Он напомнил о событиях 1999 года, когда Украина согласилась передать России 11 стратегических бомбардировщиков и 575 крылатых ракет. По словам Вятровича, к согласованию этого решения были причастны тогдашние чиновники Валерий Пустовойтенко и Анатолий Кинах.

Уколов поддержал эту позицию и заявил, что при определении людей, заслуживающих особого государственного признания, нужно учитывать не только их заслуги, но и решения, которые могли ослабить обороноспособность Украины. «Предлагаю поддержать Владимира Вятровича и потребовать исключения обоих бывших премьер-министров из списков на пожизненное содержание — такие вещи должны делаться принципиально», — написал бывший народный депутат.

Какие выплаты предлагают бывшим государственным деятелям

Дискуссия развернулась вокруг правительственного законопроекта №16041. Документ предусматривает введение пожизненного денежного содержания для людей, которым будет присвоен статус основателей современного украинского государства. Размер выплаты, согласно законопроекту, должен составлять 80% заработной платы народного депутата. То есть речь идет о регулярном пожизненном денежном обеспечении за особый вклад в становление независимой Украины.

Именно поэтому вопрос о том, кто должен получить такой статус, вызвал общественную дискуссию. Уколов считает, что участие в решениях о передаче стратегического вооружения России должно стать основанием для пересмотра кандидатур Пустовойтенко и Кинаха. По его мнению, государственное признание должно учитывать всю деятельность политиков, а не только их положительные достижения. Особенно это касается решений, которые могли иметь последствия для национальной безопасности Украины.

В то же время призыв Уколова является его личной позицией. Окончательное решение относительно перечня лиц, которые смогут получить статус основателей современного украинского государства и соответствующие выплаты, будет зависеть от рассмотрения законопроекта № 16041. Об этом известно из поста Уколова в Facebook.

Кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в августе выросли до 87,8 млрд грн с 62 млрд грн в июле, или на 41,6%.

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