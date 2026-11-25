Byłemu dyrektorowi spółki zajmującej się utrzymaniem dróg w obwodzie donieckim postawiono zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę. Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Doniecku.

W latach 2023–2024 przedsiębiorstwo zawarło 12 umów z Obwodową Administracją Doniecka dotyczących utrzymania eksploatacyjnego dróg samochodowych. Chodziło o umacnianie poboczy, frezowanie nawierzchni asfaltowo-betonowej, rozrzucanie materiałów przeciwoblodzeniowych itp. Łączna wartość prac wyniosła 544 mln hrywien.

Jednak w toku śledztwa ustalono, że w przypadku czterech transakcji o łącznej wartości ponad 387 mln hrywien szef firmy wykonawczej umyślnie podał w deklaracjach podatkowych nieprawdziwe informacje. Składając sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej, znacznie zaniżył kwoty podatku VAT lub w ogóle ich nie wykazał. W rezultacie budżet poniósł stratę w wysokości 52,6 mln hrywien z tytułu podatków należnych od tej spółki.

Dochodzenie przedprocesowe prowadzi Wydział Śledczy Głównego Zarządu Policji w obwodzie donieckim.

W przypadku udowodnienia winy przez sąd mężczyźnie grozi grzywna w wysokości proporcjonalnej do kwoty niezapłaconych podatków. Obecnie zastosowano wobec niego środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości ponad 260 tys. hrywien.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Doniecku

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