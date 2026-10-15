Польша подняла истребители в связи с российским нападением на Украину

Вечером 15 октября Польша подняла в воздух истребители на фоне российской атаки на украинские регионы. Жителям Люблинского воеводства на востоке страны разослали предупреждения о потенциальной опасности.

Вечером 15 октября Польша усилила меры безопасности из-за российского нападения на Украину. В воздушное пространство страны поднялись самолеты польских Военно-воздушных сил. Одновременно жители Люблинского воеводства получили предупреждение о потенциальной опасности. Этот регион расположен на востоке Польши, недалеко от украинской границы. Ведомство проинформировало население о ситуации на фоне российских ударов по украинским регионам.

Польша подняла истребители в связи с атакой РФ

Польские военные самолеты начали действовать в воздушном пространстве страны в ответ на российскую атаку на Украину. Такие меры позволяют контролировать ситуацию вблизи польской границы и реагировать на возможные угрозы.

В то же время в сообщении не уточняется, какие именно самолеты поднялись в воздух, сколько их было и как долго длилась операция.

Жителей Люблинского воеводства предупредили об опасности

Правительственный центр безопасности Польши разослал предупреждение жителям Люблинского воеводства. Его цель — проинформировать людей о потенциальных рисках во время российского нападения на соседнюю Украину. Такие сообщения являются частью системы оповещения населения. Они помогают людям своевременно получать информацию о возможной опасности и следить за последующими официальными сообщениями.

На данный момент в предоставленной информации нет сообщений о том, что в результате этого инцидента пострадали люди или были зафиксированы повреждения на территории Польши. Польша является членом НАТО и имеет общую границу с Украиной. Из-за российских воздушных атак вблизи польской территории страна периодически усиливает контроль над воздушным пространством и приводит в готовность военную авиацию. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности Польши в социальной сети X.

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