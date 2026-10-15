Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну

Увечері 15 жовтня Польща підняла в повітря винищувачі на тлі російської атаки по українських регіонах. Жителям Люблінського воєводства на сході країни розіслали попередження про потенційну небезпеку.

Увечері 15 жовтня Польща посилила заходи безпеки через російську атаку на Україну. У повітряний простір країни підняли літаки польських Повітряних сил. Одночасно жителі Люблінського воєводства отримали попередження про потенційну небезпеку. Цей регіон розташований на сході Польщі, неподалік українського кордону. Відомство поінформувало населення про ситуацію на тлі російських ударів по українських регіонах.

Польща підняла винищувачі через атаку РФ

Польські військові літаки почали діяти в повітряному просторі країни у відповідь на російську атаку по Україні. Такі заходи дають змогу контролювати ситуацію поблизу польського кордону та реагувати на можливі загрози.

Водночас у повідомленні не уточнюється, які саме літаки підняли в повітря, скільки їх було та як довго тривала операція.

Жителів Люблінського воєводства попередили про небезпеку

Урядовий центр безпеки Польщі розіслав попередження жителям Люблінського воєводства. Його мета — поінформувати людей про потенційні ризики під час російської атаки на сусідню Україну. Такі повідомлення є частиною системи оповіщення населення. Вони допомагають людям вчасно отримувати інформацію про можливу небезпеку та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

Наразі в наданій інформації немає повідомлень про те, що внаслідок цього інциденту постраждали люди або зафіксували пошкодження на території Польщі. Польща є членом НАТО та має спільний кордон з Україною. Через російські повітряні атаки поблизу польської території країна періодично посилює контроль за повітряним простором і приводить у готовність військову авіацію. Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі у соцмережі X.

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