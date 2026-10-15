Поезд «Львов–Черновцы» оставил в поле 25 пассажиров после воздушной тревоги

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об инциденте с пассажирским поездом «Львов — Черновцы». Во время воздушной тревоги и угрозы российского обстрела пассажиров эвакуировали из вагонов на открытую местность, но затем поезд забрал не всех.

По данным омбудсмена, уже через 10 секунд после отбоя воздушной тревоги поезд возобновил движение и оставил людей посреди поля, не убедившись в их возвращении в вагоны.

Офис Омбудсмена направил официальное письмо руководству АО «Укрзализныця» для выяснения обстоятельств происшествия и проверки, были ли все 25 пассажиров в результате доставлены в пункты назначения. Подчеркнута необходимость пересмотра внутренних инструкций и алгоритмов координации во время эвакуаций, чтобы безопасность пассажиров и проверка их присутствия имели приоритет над соблюдением расписания движения.

Источник: заявление Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

Все пассажирские поезда «Укрзализныци» начали комплектовать специальным инвентарем, в который входят фонари, свистки, громкоговорители, дождевики, пледы и флуоресцентные палочки. Новое оснащение поездных бригад призвано сделать эвакуацию в случае непосредственной угрозы более безопасной и скоординированной.

«Укрзализныця» уже установила более 280 мобильных укрытий для сотрудников.

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