Стефанчук пригласил спикера парламента Венгрии в Киев

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил главу парламента Венгрии Агнеш Форштгоффер посетить Киев. Приглашение прозвучало во время их первой встречи в Риме, где стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества и общие страницы истории. По словам Стефанчука, венгерская коллега также подтвердила готовность Венгрии и в дальнейшем поддерживать Украину.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с председателем Государственного собрания Венгрии Агнеш Форштгоффер в Риме. В ходе переговоров они обсудили отношения между двумя странами и возможности для более активного сотрудничества парламентов.

По итогам встречи Стефанчук пригласил венгерскую коллегу в Киев. В то же время он поблагодарил её за приглашение посетить Будапешт. «Украина и Венгрия открыли новую страницу в отношениях между парламентами. На основе взаимного уважения, добрососедства и общего европейского будущего», — написал Стефанчук.

По его словам, стороны обсудили конкретные шаги, которые помогут активизировать контакты между парламентами. В то же время он подчеркнул важность взаимного уважения и поиска решений, которые будут учитывать интересы обоих народов.

Стефанчук напомнил о совместных страницах истории

Отдельной темой встречи стала история Украины и Венгрии. Стефанчук упомянул о трагических событиях, которые пережили оба народа, в частности о Голодоморе в Украине, советских репрессиях и принудительных работах, известных в Венгрии как «маленький труд». «Украинцы пережили Голодомор, венгры — советские репрессии и принудительные работы, известные как “маленький труд”. Наши народы хорошо знают, что означает насилие, исходившее из Москвы», — отметил председатель Верховной Рады.

Он также рассказал венгерской коллеге о российской агрессии против Украины и преступлениях, которые Россия продолжает совершать в ходе полномасштабной войны. Отдельно Стефанчук обратил внимание на работу Верховной Рады в условиях войны. По его словам, украинский парламент продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на постоянные вызовы, связанные с российским вторжением. По мнению председателя Верховной Рады, опыт двух народов должен помогать Украине и Венгрии лучше понимать друг друга и строить отношения на основе свободы, добрососедства и взаимного уважения.

Венгрия подтвердила готовность поддерживать Украину

Стефанчук также сообщил, что Агнеш Форштгоффер выразила поддержку украинскому народу и подтвердила готовность Венгрии продолжать помогать Украине. «Агнеш выразила поддержку украинскому народу и подтвердила готовность Венгрии и в дальнейшем помогать Украине и украинцам», — подчеркнул он.

В то же время конкретных договоренностей относительно новых программ помощи или сроков их реализации Стефанчук в своём сообщении не привёл. По итогам встречи украинская сторона заявила о намерении развивать межпарламентские контакты. Приглашение Форштгоффер в Киев и приглашение Стефанчука в Будапешт могут стать следующими шагами в этом направлении.

Стефанчук выразил убеждение, что Украина и Венгрия способны находить общие решения, которые будут отвечать интересам обоих народов. Он подчеркнул, что общая история должна не разделять страны, а помогать им строить отношения на основе взаимопонимания и уважения. О встрече председатель украинского парламента сообщил в четверг в Facebook.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что в пятницу, 16 октября 2026 года, проведет первые официальные двусторонние переговоры один на один с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в Брюсселе в рамках саммита Европейского Союза, который пройдет 15–16 октября.

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