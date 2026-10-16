НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения судебным экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. По данным следствия, они подготовили заведомо ложные заключения о стоимости элитной недвижимости, приобретенной супругой высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины.

В декабре 2023 года супруга чиновника приобрела квартиру за 21,6 млн грн. При этом в договоре купли-продажи ее стоимость, по данным следствия, умышленно занизили до 12,8 млн грн.

В апреле 2024 года адвокат, действовавший в интересах супругов, инициировал проведение оценочно-строительной экспертизы в КНИСЭ. Уже в мае комиссия экспертов вынесла заключение, в котором установила, что рыночная стоимость этой квартиры составляет 12,3 млн грн, то есть ниже реальной на 9,3 млн грн. Для достижения этого результата эксперты умышленно использовали для сравнения нерелевантные объекты недвижимости. В дальнейшем этот документ использовался стороной защиты в качестве доказательства в НАЗК, НАБУ и суде.

В том же месяце детективы НАБУ, расследуя уголовное производство по факту приобретения квартиры, назначили в нем комиссионную экспертизу, которую 11 ноября 2024 года отозвали с просьбой вернуть материалы без выполнения.

Однако эксперты проигнорировали требование следствия и продолжили исследование. Они согласовали ограничение стоимости объектов для сравнения не выше 2500–2600 долл. США за кв. м (вместо рыночных 3000 долл. США) и сознательно выбирали самые дешевые предложения от 1550 долл. США, при этом игнорируя другие имеющиеся аналоги.

В начале декабря 2024 года эксперты подписали заключение, но датировали его 8 ноября 2024 года (то есть до отзыва детективом НАБУ). Показательно, что копию заключения детективы получили не от КНИИСЭ, а от адвоката подозреваемого высокопоставленного чиновника. undefined

Отметим, что подобные манипуляции с доказательствами были бы невозможны при наличии экспертного учреждения при НАБУ. Руководство Бюро уже несколько лет подряд подчеркивает острую необходимость создания независимого экспертного учреждения. Это позволило бы устранить коррупционные риски, исключить внешнее давление на экспертов и существенно повысить эффективность досудебного расследования по делам о коррупции на высшем уровне. Об этом сообщает НАБУ. НАБУ подало жалобу на Филатова из-за оскорблений в адрес детектива. Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал жилой дом и земельный участок в Черновицкой области. Недвижимость расположена в селе Долишний Шепит Выжницкого района. НАБУ и САП провели следственные мероприятия по делу о торговле санкциями СНБО – Борислав Береза.

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