Зеленский рассчитывает на достижение договоренностей с США о новой встрече в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в ближайшие дни украинская и американская стороны договорятся о проведении новой встречи на одном из уровней. Переговоры с американской командой продолжаются, а контакты между сторонами остаются постоянными.

«Мы ведем переговоры с американской переговорной командой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте. Думаю, в ближайшие дни договорится о встрече на том или ином уровне», — сказал глава государства.

Президент также заявил, что Украина будет продолжать борьбу, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные войной. По его словам, важно не только продолжать жить, но и сохранять человеческое достоинство.

«Мы будем продолжать жить и бороться», — отметил Зеленский.

«Главное — жить с достоинством. Это же очень важно сегодня в жизни — любая жизнь важна. Она такая страшная во время войны. Очень важно, чтобы достоинство оставалось», — подчеркнул президент.

Напряженность в отношениях между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом усилилась на фоне решений американской администрации в отношении России.

В частности, Трамп принял решение ослабить часть санкций против России и разрешить закупку российского дизельного топлива. Кроме того, американский президент требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Такие объекты являются важным источником доходов России, которые она может использовать для финансирования войны против Украины. В то же время украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре направлены на ограничение возможностей Москвы получать средства для продолжения боевых действий.

На этом фоне Киев и Вашингтон продолжают контакты по вопросам дальнейшего взаимодействия, а в ближайшие дни стороны могут согласовать новую встречу переговорных команд.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Американские сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому временно приостановить удары по российским энергетическим объектам. В обмен на это Соединенные Штаты могут расширить зону покрытия украинской спутниковой сети Starlink примерно на 300 километров вглубь территории России.

Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, заявил президент Владимир Зеленский. Подробности относительно сроков и масштабов будущих атак пока не приводятся.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

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