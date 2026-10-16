Воспользовавшись истощением украинской ПВО и проблемами с разведданными, Россия ускоренными темпами пытается «вывести из строя» энергетическую инфраструктуру украинских городов. 16 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов публично доложил диктатору Путину о начале запланированной кампании массированных ударов по энергетическим объектам Украины.

В то же время западные СМИ вновь подняли тему «российского плана» по созданию гуманитарного кризиса в Киеве, Харькове и Одессе. Несмотря на то, что россияне не отказываются от намерений парализовать полноценную жизнь этих городов с самого начала полномасштабного вторжения, на этот раз ситуация особенно рискованна.

На фоне договоренностей администрации Дональда Трампа с Россией обострение отношений между США и Украиной в эти дни достигло кульминации. США угрожают заблокировать предоставление разведданных и прекратить продажу вооружения. Что значительно облегчает россиянам энергетический террор против украинских городов.

UA.News рассказывает о тактике россиян этой зимой и о том, почему Киев может оказаться самым уязвимым к энергетическим ударам среди других городов.

Новая кампания энергетического террора



«Мы официально начали массированные удары по энергообъектам Украины», — объявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. На это Путин ответил, что атаки должны продолжаться.



Напомним, что в июне 2024 года Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордер на арест Герасимова за непосредственную причастность к ракетным ударам по украинской энергетике в 2022–2023 годах, однако российский генерал продолжает совершать военные преступления и даже официально заявляет о них.



За несколько дней до объявленной военной кампании РФ некоторые детали спланированного россиянами энергетического террора уже появлялись в украинских и западных СМИ.



«В столице Украины ощущается усиление давления: экономика находится на грани краха, а энергетическая система, обеспечивающая отопление домов и работу туалетов, в ближайшие месяцы может выйти из строя», — говорится в материале The New York Times, опубликованном 15 октября. По выводам издания, Кремль намерен вызвать гуманитарную катастрофу в трех городах-миллионниках всего за месяц.

«Киев, Харьков и Одесса выделяются в качестве главных целей, при этом планируется сократить поставки электроэнергии в этих городах на 90%, сократить подачу тепла до 90% и серьезно нарушить работу канализационной системы», — пишет NYT.



Несмотря на то, что основными мишенями для россиян являются Киев, Харьков и Одесса, в число «приоритетных» целей входят еще более 10 областных центров и крупных городов Украины.

Масштабные разрушения обусловлены несколькими факторами. Украинская система ПВО истощена годами атак и сокращением американской военной помощи. В то же время Россия нарастила арсенал ракет и дронов не только количественно, но и технологически — оружие стало более мощным. При этом энергетическая инфраструктура Украины после многочисленных атак стала настолько уязвимой, что даже один удар может привести к значительным разрушениям.

Американское издание описывает апокалиптический сценарий, который Кремль готовит украинцам этой зимой, ссылаясь на уже известный документ, который был перехвачен украинской разведкой и озвучен европейским партнерам на «Энергетическом Рамштайне» 17 сентября.

Ранее копию этого документа в Силах обороны Украины получил проект «Схемы». Неназванный представитель оборонного комплекса тогда пояснил, что это аналитическая справка для расчета заказа и изготовления оружия, а не окончательный план боевых действий россиян.

В документе речь идет о кампании ударов с использованием до 1000 ракет, дронов и авиабомб. Этапы военной операции предусматривают удары по АЭС, ГЭС и импорту электроэнергии из Евросоюза. РФ попытается «отключить» три крупнейшие украинские АЭС — Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую, а также распределительные узлы, подключающие станции к сети.

В то же время россияне планируют атаковать небольшие критически важные объекты различного назначения: электрические подстанции, котельные, очистные сооружения, объекты водоснабжения и канализации. Таким образом, страна-агрессор планирует вызвать не только масштабные отключения электроэнергии, но и цепной кризис, когда выход из строя одного объекта будет усугублять последствия повреждений других.

На каждый критически важный объект рассчитано определённое количество средств поражения, увеличивается применение более мощного оружия. Так, на разрушение одного распределительного узла АЭС россияне залагают два «Искандера». На одну ГЭС — до 25 «Молний», «Гераней», «Дань-Т/Бандеролей» или три «Кинжала». Такое же количество вооружения рассчитано на ТЭЦ: 25 «Молний», «Гераней», «Дань-Т/Бандеролей» или три «Кинжала» на каждую. При этом для уничтожения одной котельной в плане предусмотрено 20 «Гераней», «Дань-Т/Бандеролей».



В российском плане также указывается общее количество вооружения, необходимого для того, чтобы парализовать энергетику и критическую инфраструктуру Украины.



Попытки разрушить украинскую энергосистему — часть общей военной стратегии россиян. Подобные сведения, по словам энергетических экспертов, постоянно появлялись с начала полномасштабного вторжения РФ. Начиная с 2024 года планы энергетического террора кардинально не менялись.



Еще в ноябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины предупреждал о плане масштабного разрушения энергосистемы Украины, идеологом которого был заместитель главы Администрации Путина Сергей Кириенко. В 2005–2016 годах Кириенко работал в «Росатоме» и хорошо знает уязвимые места энергосектора.

Хрупкая энергосистема Киева



Массированные атаки на энергосистему Киева и области в ночь на 30 сентября и 7 октября продемонстрировали реальную готовность ПВО и возможность восстановления после ударов. В Киеве даже в тёплую солнечную погоду ввели графики отключения света.

Главной причиной стало сокращение мощности столичных ТЭЦ, которые до полномасштабной войны вырабатывали около 1,3 ГВт, а осенью 2026 года — всего 500 МВт. 14 октября все три ТЭЦ в столице подверглись ударам баллистических ракет, после чего прекратили выработку электроэнергии. Таким образом, Киев стал полностью зависеть от энергоснабжения из других регионов.

В то же время Россия начала «выбивать» инфраструктуру, поставляющую электроэнергию киевлянам. Речь идет о магистральных подстанциях оператора энергосистемы «Укрэнерго», которые передают электроэнергию от крупных электростанций, в частности Ровенской АЭС, в столицу. Атаки на эти объекты также приводят к отключениям.



«Тактика Кремля по атаке подстанций, обеспечивающих подачу электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, — не нова. Такие удары могут привести к срабатыванию автоматической защиты АЭС, отключающей энергоблоки, — и может произойти блэкаут. В Украине был единственный блэкаут 23 ноября 2022 года. Украинские энергетики умеют восстанавливать электроснабжение после такой системной аварии, но несколько дней может не быть электричества, связи и интернета», — отмечает эксперт Ukraine Facility Platform Мария Цатурян.

Однако длительные блэкауты и повреждения системы теплоснабжения во время морозов могут сделать проживание в отдельных домах невозможным, как это уже было прошлой зимой на жилом массиве Троещина. Если одновременно остановятся насосы, лифты, часть водопроводных систем и электронные средства оплаты, проблемы будут возникать даже там, где нет физических разрушений.

Отчитываясь о подготовке к отопительному сезону, мэр Киева Виталий Кличко 14 октября сообщил, что Киев уже завершил первоочередные меры по обеспечению энергоустойчивости. По его словам, для объектов тепло- и водоснабжения установили почти 700 генераторов, 70 мобильных котельных, 3 дизельные электростанции и резервный водозабор, а «Киевводоканал» получил 103 генератора.



Харьков строит энергоостров



Из-за постоянных российских ракетных и дронных атак Харьков полностью лишился собственной тепловой и электрогенерации. Город полностью зависит от поставок из других регионов Украины и работы распределенной генерации.

Харьковская ТЭЦ-5 — одна из крупнейших в Украине — полностью остановилась ещё весной 2024 года из-за масштабных разрушений. В течение 2025–2026 годов она регулярно подвергалась российским ударам, очередные критические повреждения были зафиксированы в октябре 2026 года. Россия также непрерывно атакует локальные подстанции и сети распределения электроэнергии вокруг города.

В то же время Харьков, несмотря на близость к российской границе и регулярные обстрелы, имеет более продуманную и системную стратегию энергетической устойчивости, в отличие от Киева. Город развивает разветвленную энергетическую систему для прохождения предстоящего отопительного сезона 2026–2027 годов и готовится к серьезным испытаниям, если боевые действия и обстрелы города к тому времени не прекратятся. «

Мы делаем всё возможное и делаем очень много. Не всё зависит, к сожалению, от нас. Потому что сколько бы мы ни укрепляли, например, блочно-модульные котельные или когенерационное оборудование, но 3–5 ракет — и всё... Да, мы предусматриваем некоторые дублирующие варианты, энергоострова, компетентная команда постоянно работает над этим. Мы знаем, что нужно готовиться к зиме, и мы понимаем, что делаем», — рассказал в интервью мэр Харькова Игорь Терехов.



Критическая ситуация с энергоснабжением в Одессе



Одесса и область являются одними из наиболее уязвимых регионов для российских атак на критическую инфраструктуру. Массированные атаки имеют двойные последствия не только для жилых массивов, но и для инфраструктуры морской торговли и логистики. Длительные отключения электроэнергии способны парализовать работу портовой инфраструктуры, складских комплексов, предприятий, систем связи и городских служб.

Для экономики Одессы длительные перебои будут означать рост расходов бизнеса на генераторы и топливо, остановки производства, задержки в логистике и сокращение доходов предприятий. Если ситуация будет ухудшаться, часть работников может уехать в другие регионы, а компании — перенести производство.

Местные власти сообщают, что в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов в Одесской области строится 94,8 МВт новой распределенной генерации. В частности, Фонд поддержки энергетики Украины выделил более 130 млн евро на закупку критически важного оборудования — когенерационных установок, генераторов, солнечных станций. Значительная часть этого оборудования уже доставлена в регион.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает ситуацию с энергообеспечением в Одессе такой же критической, как и в Киеве. По его словам, если в городе нет ни одной генерации, а спрос огромный — Одесса потребляет 5–7 % общей генерации в стране — то при интенсивных атаках на высоковольтные подстанции и распределительные сети в городе просто нет инструментов, чтобы предотвратить отключения.



Виталий Кулик: самая сложная ситуация может сложиться именно в Киеве



Я бы не стал утверждать, что все планы россиян реализуются. Наоборот, есть основания полагать, что им не удается достичь всех поставленных целей. Однако то, что ситуация может быть сложной, — несомненно, — говорит директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Если проанализировать действия россиян, можно увидеть, что они сосредоточили основные удары на Киеве и пытаются вызвать коллапс городских коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Речь идет о жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, медицине, транспорте, логистике и снабжении продовольствием.

В то же время Киев отличается от, скажем, Харькова, где действует система антикризисного реагирования и ситуационный центр, созданный мэром Тереховым еще ранее. Там есть четкие протоколы реагирования, по которым службы работают, не дожидаясь указаний из мэрии. Возможно, в Харькове и меньше средств тратят непрозрачно.

На мой взгляд, самая сложная ситуация может сложиться именно в Киеве. Не из-за уязвимости столицы как таковой, а из-за неэффективного управления городским хозяйством и неподготовленности городских властей к реагированию на подобные вызовы. Таким образом, в первую очередь возникает вопрос о качестве управления и способности городских властей эффективно действовать в кризисных условиях».

Виталий Кулик обращает внимание на то, что у Киева нет полноценного плана устойчивости — вместо этого есть слайд-шоу. Также не предусмотрены альтернативные сценарии на случай серьезных проблем с логистикой.

«Не решен вопрос энергетической устойчивости: не создана сеть мини-котельных, не установлены мощные промышленные генераторы. Не оказывается должного содействия ОСМД в обустройстве домов и подготовке к отопительному сезону. Наоборот, мы наблюдаем перестройку процессов и задержки с финансированием. Все это, на мой взгляд, создает сложную ситуацию в Киеве и существенно осложнит прохождение отопительного сезона.

Если бы необходимые решения были приняты заблаговременно, ситуация могла бы сложиться иначе. В частности, речь идет о децентрализации логистических маршрутов и системном согласовании перехода на автономное отопление. В многоквартирных домах это до сих пор практически невозможно из-за постановления Кабинета министров и решения городского совета. Все эти факторы затрудняют подготовку города к возможным кризисным сценариям».

По словам Кулика, значительная часть киевлян выбрала для себя стратегию выживания, которая предполагает оставаться в городе. Кто-то не имеет куда уехать, кто-то не имеет такой возможности, а для кого-то Киев остается местом, где сосредоточены основные жизненные функции: школа для детей, жилье и работа.

«Люди не планируют уезжать заранее. Однако я уже слышу от соседей и знакомых, что в случае критического обострения ситуации они будут искать другие варианты. Некоторые уже начали их рассматривать. В то же время меня больше беспокоит не сам факт выезда людей из города, а возможные потери для системы образования. Если детей будут вывозить за пределы Украины, то, в лучшем случае, вернутся 35–40 % из них. По крайней мере для меня это одна из главных опасностей.

Другая проблема — отсутствие плана Б на случай масштабных разрушений и длительных перебоев с электроснабжением. Не разработаны альтернативные решения, в частности системы мини-котельных и локальной генерации.

Что делать в случае полного отключения электричества в городе? Как действовать, если остановится метро? Как передвигаться по Киеву? Что делать, если электроэнергии не будет более 20 часов, особенно в домах с электрическим отоплением и электроплитами? На эти вопросы должны быть конкретные ответы. Однако надлежащей подготовки к таким сценариям мы не видим».

Что касается управленческого кризиса в столице, Виталий Кулик отмечает, что инструментов для его решения правовым путем не так много, а система не успевает реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются страна и города.

«Руководители органов местного самоуправления, государственных учреждений и Кабинета Министров не хотят брать на себя ответственность за принятие радикальных решений, требующих политической воли. Вместо этого они в основном полагаются на действующее законодательство, определенные алгоритмы и процедуры согласования. Ответственность пытаются распределить между различными учреждениями и должностными лицами. В результате вместо коллективной ответственности возникает, по сути, безответственность.

Это также усугубляет проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Решение, которое можно было бы принять приказом, откладывают в ожидании постановления Кабинета Министров или другого формального согласования. В кризисных условиях такая медлительность может иметь серьезные последствия. Ведь речь идет не только о формальном соблюдении процедур, но и о способности своевременно принимать решения, от которых зависит функционирование города и безопасность его жителей.

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