Główne cele Kremla: jak Kijów, Charków i Odessa przygotowują się do zimy

Wykorzystując wyczerpanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz problemy z danymi wywiadowczymi, Rosja w przyspieszonym tempie próbuje „wyeliminować” infrastrukturę energetyczną ukraińskich miast. 16 października szef Sztabu Generalnego RF Walerij Gerasimow publicznie poinformował dyktatora Putina o rozpoczęciu zaplanowanej kampanii masowych uderzeń na obiekty energetyczne Ukrainy.

Jednocześnie zachodnie media ponownie poruszyły temat „rosyjskiego planu” wywołania kryzysu humanitarnego w Kijowie, Charkowie i Odessie. Mimo że Rosjanie od początku pełnej inwazji nie rezygnują z zamiarów sparaliżowania normalnego życia w tych miastach, tym razem sytuacja jest szczególnie ryzykowna.

W kontekście porozumień administracji Donalda Trumpa z Rosją zaostrzenie stosunków między USA a Ukrainą osiągnęło w ostatnich dniach punkt kulminacyjny. Stany Zjednoczone grożą zablokowaniem przekazywania danych wywiadowczych i wstrzymaniem sprzedaży broni. Co znacznie ułatwia Rosjanom prowadzenie terroru energetycznego wobec ukraińskich miast.

UA.News opowiada o taktyce Rosjan tej zimy oraz o tym, dlaczego Kijów może okazać się najbardziej podatny na ataki energetyczne spośród innych miast.

Nowa kampania terroru

energetycznego

„Oficjalnie rozpoczęliśmy masowe ataki na obiekty energetyczne Ukrainy” – ogłosił szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gerasimow. Putin odpowiedział na to, że ataki muszą trwać.



Przypomnijmy, że w czerwcu 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał już nakaz aresztowania Gerasimowa za bezpośredni udział w atakach rakietowych na ukraiński sektor energetyczny w latach 2022–2023, jednak rosyjski generał nadal popełnia zbrodnie wojenne, a nawet oficjalnie się do nich przyznaje.



Na kilka dni przed ogłoszeniem kampanii wojskowej przez Federację Rosyjską niektóre szczegóły zaplanowanego przez Rosjan terroru energetycznego pojawiły się już w ukraińskich i zachodnich mediach.



„W stolicy Ukrainy odczuwa się nasilającą się presję: gospodarka znajduje się na skraju załamania, a system energetyczny, zapewniający ogrzewanie domów i działanie toalet, może ulec awarii w najbliższych miesiącach” – czytamy w artykule „The New York Times” opublikowanym 15 października. Według wniosków gazety Kreml zamierza wywołać katastrofę humanitarną w trzech miastach liczących ponad milion mieszkańców w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

„Kijów, Charków i Odessa zostały wskazane jako główne cele, a plany przewidują ograniczenie dostaw energii elektrycznej w tych miastach o 90%, ograniczenie dostaw ogrzewania o 90% oraz poważne zakłócenie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego” — pisze NYT.



Mimo że głównymi celami Rosjan są Kijów, Charków i Odessa, do „priorytetowych” celów zalicza się jeszcze ponad 10 ośrodków obwodowych i dużych miast Ukrainy.

Ogromne zniszczenia wynikają z kilku czynników. Ukraiński system obrony przeciwlotniczej jest wyczerpany wieloletnimi atakami oraz ograniczeniem amerykańskiej pomocy wojskowej. Natomiast Rosja wzmocniła swój arsenał rakiet i dronów nie tylko pod względem ilościowym, ale i technologicznym – broń stała się potężniejsza. Jednocześnie infrastruktura energetyczna Ukrainy po licznych atakach stała się tak wrażliwa, że nawet pojedynczy uderzenie może spowodować znaczne zniszczenia.

Amerykański magazyn przedstawia apokaliptyczny scenariusz, jaki Kreml przygotowuje dla Ukraińców tej zimy, odwołując się do znanego już dokumentu, który został przechwycony przez ukraiński wywiad i przedstawiony europejskim partnerom podczas konferencji „Energetyczny Ramstein” 17 września.

Wcześniej kopię tego dokumentu otrzymał projekt „Schemy” od Sił Obronnych Ukrainy. Anonimowy przedstawiciel kompleksu obronnego wyjaśnił wówczas, że jest to nota analityczna służąca do obliczenia zamówienia i produkcji broni, a nie ostateczny plan działań bojowych Rosjan.

W dokumencie mowa jest o kampanii uderzeń z wykorzystaniem do 1000 rakiet, dronów i bomb lotniczych. Etapy operacji wojskowej przewidują ataki na elektrownie jądrowe, elektrownie wodne oraz import energii elektrycznej z Unii Europejskiej. Rosja będzie próbowała „wyłączyć” trzy największe ukraińskie elektrownie jądrowe – w Równie, na Południu Ukrainy i w Chmielnickim – a także węzły dystrybucyjne łączące elektrownie z siecią.

Jednocześnie Rosjanie planują atakować niewielkie obiekty o znaczeniu krytycznym o różnym przeznaczeniu: podstacje elektryczne, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, obiekty wodociągowe i kanalizacyjne. W ten sposób państwo-agresor planuje wywołać nie tylko zakrojone na szeroką skalę przerwy w dostawach prądu, ale także kryzys łańcuchowy, w którym awaria jednego obiektu będzie potęgować skutki uszkodzeń innych.

Na każdy obiekt o znaczeniu krytycznym przewidziano określoną liczbę środków rażenia, przy czym coraz częściej stosowana jest broń o większej mocy. Na przykład do zniszczenia jednego węzła rozdzielczego elektrowni jądrowej Rosjanie przeznaczają dwa pociski „Iskander”. Na jedną elektrownię wodną – do 25 pocisków typu „Molni”, „Geran”, „Dan-T/Banderol” lub trzy pociski typu „Kindżal”. Taka sama ilość uzbrojenia jest przewidziana dla elektrociepłowni: 25 pocisków typu „Molni”, „Gerani”, „Dan-T/Banderol” lub trzy pociski typu „Kindżal” na każdą z nich. Jednocześnie plan przewiduje użycie 20 pocisków typu „Geran” i „Dan-T/Banderol” do zniszczenia jednej kotłowni.



W rosyjskim planie wskazano również łączną liczbę uzbrojenia niezbędnego do sparaliżowania sektora energetycznego i infrastruktury krytycznej Ukrainy.



Próby zniszczenia ukraińskiego systemu energetycznego stanowią część ogólnej strategii wojskowej Rosjan. Według ekspertów energetycznych podobne informacje pojawiały się nieustannie od początku pełnej inwazji Rosji. Od 2024 roku plany terroru energetycznego nie uległy zasadniczym zmianom.



Już w listopadzie 2022 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ostrzegała przed planem zakrojonego na szeroką skalę zniszczenia ukraińskiego systemu energetycznego, którego ideologiem był zastępca szefa administracji Putina Siergiej Kirienko. W latach 2005–2016 Kirienko pracował w Rosatomie i doskonale zna słabe punkty sektora energetycznego.

Krucha sieć energetyczna Kijowa



Masowe ataki na system energetyczny Kijowa i regionu w nocy z 30 września na 1 października oraz z 7 października pokazały rzeczywistą gotowość obrony przeciwlotniczej oraz możliwość przywrócenia dostaw po atakach. W Kijowie, nawet przy ciepłej, słonecznej pogodzie, wprowadzono harmonogramy przerw w dostawach prądu.

Główną przyczyną było zmniejszenie mocy stołecznych elektrociepłowni, które przed wybuchem wojny na pełną skalę wytwarzały około 1,3 GW, a jesienią 2026 roku – zaledwie 500 MW. 14 października wszystkie trzy elektrociepłownie w stolicy zostały trafione pociskami balistycznymi, po czym zaprzestały wytwarzania energii elektrycznej. W ten sposób Kijów stał się całkowicie zależny od dostaw energii z innych regionów.

Jednocześnie Rosja zaczęła „niszczyć” infrastrukturę transportującą energię elektryczną do Kijowa. Chodzi o główne podstacje operatora systemu energetycznego „Ukrenergo”, które przekazują energię elektryczną z dużych elektrowni, w szczególności z elektrowni jądrowej w Równem, do stolicy. Ataki na te obiekty również powodują przerwy w dostawach.



„Taktyka Kremla polegająca na atakowaniu podstacji, które umożliwiają dostarczanie energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie jądrowe, nie jest nowa. Takie uderzenia mogą spowodować uruchomienie automatycznego zabezpieczenia elektrowni jądrowej, które wyłącza bloki energetyczne – i może dojść do blackoutu. Na Ukrainie doszło do jedynego blackoutu 23 listopada 2022 roku. Ukraińscy energetycy potrafią przywrócić zasilanie po takiej awarii systemowej, ale przez kilka dni może brakować prądu, łączności i internetu” – zauważa ekspertka Ukraine Facility Platform Maria Tsaturyan.

Jednak długotrwałe przerwy w dostawach prądu oraz uszkodzenia systemu ciepłowniczego podczas mrozów mogą uniemożliwić mieszkanie w niektórych budynkach, tak jak miało to miejsce zeszłej zimy na osiedlu Troieszyna. Jeśli jednocześnie przestaną działać pompy, windy, część systemów wodociągowych oraz elektroniczne systemy płatności, problemy pojawią się nawet tam, gdzie nie ma fizycznych zniszczeń.

W ramach sprawozdania na temat przygotowań do sezonu grzewczego burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował 14 października, że Kijów zakończył już priorytetowe działania w zakresie odporności energetycznej. Jak powiedział, w obiektach ciepłowniczych i wodociągowych zainstalowano prawie 700 generatorów, 70 mobilnych kotłowni, 3 elektrownie dieslowskie oraz rezerwowy ujęcie wody, a „Kijówwodokanal” otrzymał 103 generatory.



Charków buduje wyspę

energetyczną

Z powodu ciągłych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych Charków całkowicie utracił własne możliwości wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Miasto jest całkowicie uzależnione od dostaw z innych regionów Ukrainy oraz od działania systemów wytwarzania rozproszonego.

Charkowska Elektrownia Ciepłowa nr 5 — jedna z największych na Ukrainie — została całkowicie wyłączona już wiosną 2024 roku z powodu rozległych zniszczeń. W latach 2025–2026 obiekt ten był regularnie narażony na rosyjskie ataki, a kolejne poważne uszkodzenia odnotowano w październiku 2026 roku. Rosja nieustannie atakuje również lokalne podstacje i sieci dystrybucji energii elektrycznej w okolicach miasta.

Jednocześnie Charków, pomimo bliskości rosyjskiej granicy i regularnych ostrzałów, posiada bardziej przemyślaną i systematyczną strategię stabilności energetycznej, w przeciwieństwie do Kijowa. Miasto rozbudowuje rozgałęziony system energetyczny, aby przetrwać nadchodzący sezon grzewczy 2026–2027 i przygotowuje się na trudne wyzwania, jeśli do tego czasu działania wojenne i ostrzał miasta nie ustaną. „

Robimy wszystko, co w naszej mocy, i robimy naprawdę wiele. Niestety, nie wszystko zależy od nas. Bo bez względu na to, jak bardzo wzmacnialibyśmy na przykład blokowo-modułowe kotłownie czy urządzenia kogeneracyjne, wystarczy 3–5 rakiet i po wszystkim... Tak, przewidujemy pewne rozwiązania rezerwowe, wyspy energetyczne, a kompetentny zespół nieustannie nad tym pracuje. Wiemy, że trzeba się przygotować przed zimą i rozumiemy, co robimy” – powiedział w wywiadzie burmistrz Charkowa Ihor Terechow.



Krytyczna sytuacja z dostawami energii w Odessie



Odessa i obwód odesski należą do regionów najbardziej narażonych na rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną. Masowe ataki mają podwójne konsekwencje nie tylko dla osiedli mieszkaniowych, ale także dla infrastruktury handlu morskiego i logistyki. Długotrwałe przerwy w dostawach prądu mogą sparaliżować funkcjonowanie infrastruktury portowej, kompleksów magazynowych, przedsiębiorstw, systemów łączności oraz służb miejskich.

Dla gospodarki Odessy długotrwałe przerwy w dostawach energii oznaczą wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na generatory i paliwo, zatrzymanie produkcji, opóźnienia logistyczne oraz spadek przychodów przedsiębiorstw. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, część pracowników może wyjechać do innych regionów, a firmy – przenieść swoją działalność.

Władze lokalne informują, że w ramach przygotowań do sezonu grzewczego 2026–2027 w obwodzie odeskim powstaje 94,8 MW nowych instalacji wytwarzania rozproszonego. W szczególności Fundusz Wsparcia Energetyki Ukrainy przeznaczył ponad 130 mln EUR na zakup kluczowego sprzętu — instalacji kogeneracyjnych, generatorów i elektrowni słonecznych. Znaczna część tego sprzętu została już dostarczona do regionu.

Dyrektor Centrum Badań Energetycznych Ołeksandr Charczenko uważa, że sytuacja w zakresie zaopatrzenia w energię w Odessie jest równie krytyczna jak w Kijowie. Według niego, jeśli w mieście nie ma żadnego źródła wytwarzania energii, a zapotrzebowanie jest ogromne — Odessa zużywa 5–7% całkowitej produkcji energii w kraju — to w przypadku intensywnych ataków na podstacje wysokiego napięcia i sieci dystrybucyjne w mieście po prostu nie ma środków, aby zapobiec przerwom w dostawach.



Witalij Kułik: najtrudniejsza sytuacja może okazać się właśnie w Kijowie



Nie twierdziłbym, że wszystkie plany Rosjan się realizują. Wręcz przeciwnie, istnieją podstawy, by sądzić, że nie udaje im się osiągnąć wszystkich wyznaczonych celów. Jednak to, że sytuacja może być trudna, nie ulega wątpliwości — mówi dyrektor Centrum Badań nad Problemami Społeczeństwa Obywatelskiego Witalij Kułyk.

„Jeśli przeanalizować działania Rosjan, widać, że skoncentrowali oni główne uderzenia na Kijowie i próbują doprowadzić do załamania się miejskiej infrastruktury komunikacyjnej oraz systemów zapewniających podstawowe potrzeby. Chodzi o gospodarkę mieszkaniową i komunalną, edukację, służbę zdrowia, transport, logistykę i zaopatrzenie w żywność.

Jednocześnie Kijów różni się od np. Charkowa, gdzie działa system reagowania kryzysowego oraz centrum sytuacyjne, utworzone jeszcze wcześniej przez burmistrza Terechowa. Tam obowiązują jasne protokoły reagowania, zgodnie z którymi służby działają bez oczekiwania na wytyczne z urzędu miasta. Być może w Charkowie mniej środków wydaje się w sposób nieprzejrzysty.

Moim zdaniem najtrudniejsza sytuacja może okazać się właśnie w Kijowie. Nie ze względu na wrażliwość stolicy jako takiej, ale z powodu nieefektywnego zarządzania gospodarką miejską i nieprzygotowania władz miejskich do reagowania na tego typu wyzwania. W związku z tym na pierwszy plan wysuwa się kwestia jakości zarządzania oraz zdolności władz miejskich do skutecznego działania w warunkach kryzysowych”.

Witalij Kułyk zwraca uwagę na to, że Kijów nie posiada pełnoprawnego planu odporności – zamiast tego ma prezentację slajdów. Nie przewidziano również alternatywnych scenariuszy na wypadek poważnych problemów logistycznych.

„Nie rozwiązano kwestii odporności energetycznej: nie stworzono sieci minikotłowni, nie zainstalowano wydajnych generatorów przemysłowych. Nie zapewnia się odpowiedniego wsparcia wspólnotom mieszkaniowym w zakresie przygotowania budynków do sezonu grzewczego. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z reorganizacją procesów i opóźnieniami w finansowaniu. Wszystko to, moim zdaniem, stwarza trudną sytuację w Kijowie i znacznie utrudni przebieg sezonu grzewczego.

Gdyby niezbędne decyzje podjęto z wyprzedzeniem, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. Chodzi w szczególności o decentralizację tras logistycznych oraz systematyczne uzgadnianie przejścia na ogrzewanie autonomiczne. W budynkach wielorodzinnych jest to nadal prawie niemożliwe ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów i decyzję rady miejskiej. Wszystkie te czynniki utrudniają przygotowanie miasta na ewentualne scenariusze kryzysowe”.

Według Kulika znaczna część mieszkańców Kijowa wybrała strategię przetrwania, która zakłada pozostanie w mieście. Niektórzy nie mają gdzie wyjechać, inni nie mają takiej możliwości, a dla jeszcze innych Kijów pozostaje miejscem, w którym skupiają się podstawowe funkcje życiowe: szkoła dla dzieci, mieszkanie i praca.

„Ludzie nie planują wyjazdu z wyprzedzeniem. Słyszę jednak już od sąsiadów i znajomych, że w razie krytycznego zaostrzenia sytuacji będą szukać innych rozwiązań. Niektórzy już zaczęli je rozważać. Jednocześnie bardziej niepokoi mnie nie sam fakt wyjazdu ludzi z miasta, ale potencjalne straty dla systemu edukacji. Jeśli dzieci zostaną wywiezione poza granice Ukrainy, to w najlepszym razie powróci 35–40% z nich. Przynajmniej dla mnie jest to jedno z głównych zagrożeń.

Kolejnym problemem jest brak planu B na wypadek rozległych zniszczeń i długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Nie opracowano alternatywnych rozwiązań, w szczególności systemów mini-kotłowni i lokalnego wytwarzania energii.

Co robić w przypadku całkowitej awarii zasilania w mieście? Jak postępować, jeśli przestanie działać metro? Jak poruszać się po Kijowie? Co robić, jeśli prądu nie będzie przez ponad 20 godzin, zwłaszcza w domach z ogrzewaniem elektrycznym i kuchenkami elektrycznymi? Na te pytania muszą istnieć konkretne odpowiedzi. Nie widzimy jednak odpowiedniego przygotowania na takie scenariusze”.

Jeśli chodzi o kryzys zarządzania w stolicy, Witalij Kułik zauważa, że narzędzi do jego rozwiązania na drodze prawnej jest niewiele, a system nie nadąża z reagowaniem na wyzwania, przed którymi stają kraj i miasta.

„Szefowie organów samorządu lokalnego, instytucji państwowych i Rady Ministrów nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za podejmowanie radykalnych decyzji, które wymagają woli politycznej. Zamiast tego opierają się głównie na obowiązującym prawodawstwie, określonych algorytmach i procedurach uzgadniania. Próbują rozdzielić odpowiedzialność między różne instytucje i urzędników. W rezultacie zamiast zbiorowej odpowiedzialności pojawia się w istocie brak odpowiedzialności.

To również pogłębia problemy, z którymi się borykamy. Decyzje, które można by podjąć rozporządzeniem, odkłada się w oczekiwaniu na uchwałę Rady Ministrów lub inne formalne zatwierdzenie. W warunkach kryzysowych taka powolność może mieć poważne konsekwencje. Chodzi bowiem nie tylko o formalne przestrzeganie procedur, ale także o zdolność do terminowego podejmowania decyzji, od których zależy funkcjonowanie miasta i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

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