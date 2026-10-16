По данным областной прокуратуры, Александр Матвеев организовал преступную группировку, действовавшую с 2011 по 2019 год. Его участники, по версии следствия, использовали поддельные документы, чтобы присваивать объекты коммунальной недвижимости в центральной части Одессы. Общую стоимость имущества, о незаконном завладении которым идет речь в деле, оценивают более чем в 11 млн грн. Среди объектов, фигурирующих в производстве, — нежилые помещения, чердаки, квартиры, подвал и земельный участок. Следствие считает, что участники группы использовали свое положение и доступ к информации о коммунальной собственности, чтобы оформлять недвижимость на себя или связанных с ними лиц.

Согласно материалам дела, Матвеев был членом комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности. Следователи утверждают, что он разработал схему незаконного обогащения путем регистрации права собственности на объекты недвижимости. К её реализации, по версии правоохранителей, он привлек адвоката и других исполнителей из своего круга доверенных лиц.

От аренды до продажи квартир

Как установило следствие, участники группы сначала искали коммунальные помещения на первых и вторых этажах зданий. Затем их арендовали через общественные организации, а впоследствии выкупали на неконкурентных условиях. Такой механизм, по версии правоохранителей, позволял получать недвижимость без полноценной конкуренции с другими потенциальными покупателями.

После этого часть помещений переоборудовали под жилье. Для увеличения площади использовали чердаки и подвалы, которые присоединяли к квартирам. В дальнейшем недвижимость могли продавать, получая прибыль от операций с имуществом, которое, по данным следствия, было оформлено незаконно. Правоохранители расследуют роль каждого из возможных участников схемы и обстоятельства оформления недвижимости. В то же время окончательную оценку доказательствам должен дать суд. Сам факт уведомления о подозрении не означает, что человек виновен: это должно быть доказано в установленном законом порядке.

Как Матвеев оказался в Украине

По информации прокуратуры, после раскрытия предполагаемой схемы Матвеев скрывался от следствия. В 2024 году его объявили в розыск. В начале сентября правоохранители задержали бывшего депутата в Румынии, после чего началась процедура его возвращения в Украину. Теперь Матвеева экстрадировали, и он находится в Украине. После возвращения суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тыс. грн.

Прокуратура не согласилась с таким решением и планирует его обжаловать. Сторона обвинения будет настаивать на увеличении суммы залога до 11 млн грн. Таким образом, вопрос о мере пресечения еще может быть пересмотрен судом.

Другие эпизоды, связанные с недвижимостью

Матвеев также фигурировал в материалах о других возможных нарушениях при оформлении недвижимости в Одессе. В частности, им интересовалась Служба безопасности Украины в связи со схемой вероятного завладения объектом в центральной части города.

Кроме того, ранее сообщалось об оформлении пентхауса в жилом комплексе Graf, расположенном в одесском районе Отрада. Согласно обнародованной информации, при узаконивании этого объекта могли использоваться сомнительные регистрационные схемы. Обстоятельства этого эпизода следует рассматривать отдельно от дела о присвоении коммунального имущества, если правоохранители не подтвердили их прямую связь.

Почему Матвеева отозвали из горсовета

В середине августа партия «Доверяй делам» решила отозвать ряд депутатов Одесского городского совета, среди которых был и Матвеев. Их планировали заменить другими представителями политической силы. Это решение стало еще одним эпизодом в политической истории бывшего депутата на фоне дела о недвижимости. В то же время отзыв из депутатского корпуса и уголовное производство являются разными процессами и имеют отдельные правовые основания.

На данный момент ключевыми вопросами в деле остаются обстоятельства оформления коммунального имущества, роль Матвеева и других возможных участников, а также размер залога. Дальнейшие решения будут зависеть от хода расследования и судебного разбирательства. Об этом сообщает Absolution Leaks.

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