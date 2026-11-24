Святошинская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении трёх лиц, которых обвиняют в содействии незаконной переправке военнообязанных через государственную границу.

По данным досудебного расследования, фигуранты подбирали мужчин призывного возраста и за 12 000 долларов США обещали организовать их нелегальный выезд из Украины, а за дополнительные 1 000 долларов — обеспечить беспрепятственный трансфер из любого города в приграничную зону.

Клиентам из столицы предлагали доезд из Киева до отеля недалеко от границы с последующим пешим переходом в Венгрию вне официальных пунктов пропуска в то время, когда там якобы не должно было быть пограничных патрулей. В мае 2026 года правоохранители задержали двух участников схемы во время получения 26 000 долларов США за двух военнообязанных, а впоследствии установили третьего сообщника, после чего расследование было завершено.

Источник: сообщение Прокуратуры города Киева.

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