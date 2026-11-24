Prokuratura rejonowa Sviatoshyn w Kijowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, którym zarzuca się pomoc w nielegalnym przewożeniu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa osoby te poszukiwały mężczyzn w wieku poborowym i za 12 000 dolarów amerykańskich obiecywały zorganizować ich nielegalny wyjazd z Ukrainy, a za dodatkowe 1 000 dolarów — zapewnić bezproblemowy transport z dowolnego miasta do strefy przygranicznej.

Klientom ze stolicy proponowano przejazd z Kijowa do hotelu w pobliżu granicy, a następnie przejście pieszo do Węgier poza oficjalnymi przejściami granicznymi w czasie, kiedy rzekomo nie miało tam być patroli granicznych. W maju 2026 roku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwóch uczestników tego procederu w momencie odbioru kwoty 26 000 dolarów amerykańskich za dwóch podlegających obowiązkowi wojskowemu, a następnie zidentyfikowali trzeciego wspólnika, po czym śledztwo zostało zakończone.

Źródło: komunikat Prokuratury Miasta Kijowa.

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