Уполномоченный Верховной Рады по правам человека возбудил дело по жалобам журналиста Данила Мокрика в связи с отсутствием ответа президента Владимира Зеленского на электронную петицию с призывом провести открытую пресс-конференцию с участием независимых журналистов.

Как следует из ответа Секретариата омбудсмена от 23 ноября, обнародованного журналистом 24 ноября в социальной сети Threads, ведомство рассмотрело его обращения от 23 октября и 2 ноября и уже направило запрос в Офис президента для выяснения обстоятельств дела, пообещав отдельно проинформировать заявителя о результатах проверки.

Петицию 27 августа зарегистрировала Анна Репина, предложив главе государства провести отдельную встречу с представителями независимых СМИ, в частности «Украинской правды», Bihus.Info, «Следствие.Инфо», «Радио Свобода», hromadske, The Kyiv Independent и «Суспильного», для обсуждения внутренней политики и решений власти без предварительного согласования вопросов. Инициатива собрала 25 065 подписей из 25 тысяч необходимых ещё 29 сентября, однако по состоянию на 24 ноября до сих пор находится в статусе «На рассмотрении» без публичного ответа президента, несмотря на требование законодательства рассматривать такие обращения безотлагательно и не позднее чем через десять рабочих дней с момента начала рассмотрения.

Последний раз крупную пресс-конференцию для широкого круга журналистов Зеленский проводил в феврале 2025 года, а впоследствии общался со СМИ преимущественно во время совместных брифингов с иностранными партнерами или через введенный в декабре 2025 года формат аудиоответов в WhatsApp на заранее присланные вопросы.

Источник: Даниил Мокрик в Threads.

Электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому провести открытую пресс-конференцию с участием независимых СМИ набрала необходимые 25 тысяч голосов для обязательного рассмотрения ещё 29 сентября, однако в Офисе президента на обращение не отреагировали.

Президент Украины Владимир Зеленский направил петицию о лишении исполнителя Алексея Потапенко, известного под сценическим псевдонимом Потап, почетного звания «Заслуженный артист Украины» на дальнейшее рассмотрение.

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