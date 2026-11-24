Верховная Рада поддержала проект постановления № 16207, в котором предлагается обратиться к Кабинету министров с требованием пересмотреть правила работы предприятий во время воздушных тревог. Документ поддержали 302 народных депутата.

Парламентарии предлагают после 4 декабря 2026 года отменить обязательное требование об обустройстве укрытий для продолжения работы предприятий во время «желтого» уровня угрозы.

Впрочем, такая возможность будет предусмотрена при условии наличия письменного согласия работников.

«Бизнес сам решает, работать или нет. Работник сам решает, идти ли ему в укрытие или нет. Единственная задача предпринимателя — платить налоги и предупредить о тревоге», — сказал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в Киеве 30% представителей малого бизнеса не имеют укрытий в радиусе 300 метров от своих заведений.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает три основных изменения:

Разрешить предприятиям продолжать работу во время «желтого» уровня угрозы без обязательного требования обустраивать укрытия. Для этого необходимо добровольное индивидуальное письменное согласие работников, которые соглашаются оставаться на рабочих местах.

Предоставить каждому работнику право в любой момент прекратить работу и перейти в укрытие во время «желтого» уровня угрозы, независимо от того, давал ли он ранее письменное согласие на продолжение работы.

Сохранить за предпринимателями обязанности по информированию о воздушной тревоге и обеспечению безопасности. Речь идет об оповещении работников и посетителей, проведении необходимых инструктажей и выполнении мер безопасности в соответствии с законодательством, в частности во время «красного» уровня угрозы.

Окончательное решение об изменении правил должно быть принято Кабинетом министров. Правительство должно рассмотреть обращение парламента и внести соответствующие изменения в свое постановление.

Ранее в Верховной Раде предлагали пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу предприятий во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий. Соответствующую рекомендацию вынесли в парламентском комитете.

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