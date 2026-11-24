Верховная Рада 287 голосами приняла в первом чтении инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект № 16220, который изменяет порядок декларирования имущества и доходов отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

Документ сохраняет право подать декларации в течение 90 календарных дней после прекращения военного положения или увольнения со службы для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, УДО, Госспецтрансслужбы и привлеченных к боевым действиям полицейских особого назначения, а для бойцов других госорганов на передовой отсчет 90 дней начнется после завершения непосредственного участия в боях без возможности продлить срок в случае повторного привлечения.

В то же время общие сроки декларирования без отсрочки вводятся для военнослужащих, занимающих руководящие государственные и административные должности, входящих в состав ВЛК и ЛЛК, служащих в ТЦК (кроме рядового состава подразделений охраны) или занимаются государственными и оборонными закупками и контролем качества оборонной продукции — им также придется в течение 90 дней после вступления закона в силу подать все декларации, пропущенные после 2021 года. Кроме того, законопроект отменяет ограничения на публичный доступ к декларациям должностных лиц сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, а также высокопоставленных чиновников, народных депутатов, начальников военных администраций и руководства ОП, обязывая руководителей ведомств ежегодно до 1 апреля проверять основания для сокрытия данных, а НАЗК — до 1 февраля публиковать соответствующую статистику.

Источник: пресс-служба Верховной Рады Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики одобрил соответствующий законопроект президента. Об этом 24 ноября сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, из открытого доступа были удалены более тысячи деклараций сотрудников СБУ.

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