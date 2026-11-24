Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka wszczął postępowanie w sprawie skarg dziennikarza Danila Mokryka dotyczących braku odpowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na petycję elektroniczną z wezwaniem do zorganizowania otwartej konferencji prasowej z udziałem niezależnych dziennikarzy.

Jak wynika z odpowiedzi Sekretariatu Rzecznika Praw Człowieka z dnia 23 listopada, opublikowanej przez dziennikarza 24 listopada w serwisie społecznościowym Threads, instytucja rozpatrzyła jego wnioski z 23 października i 2 listopada oraz skierowała już zapytanie do Kancelarii Prezydenta w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, obiecując osobno poinformować wnioskodawcę o wynikach postępowania.

Petycję zarejestrowała 27 sierpnia Anna Repina, proponując głowie państwa zorganizowanie osobnego spotkania z przedstawicielami niezależnych mediów, w szczególności „Ukrainskiej Prawdy”, Bihus.Info, „Slidstvo.Info”, „Radio Svoboda”, hromadske, The Kyiv Independent oraz „Suspilne”, w celu omówienia polityki wewnętrznej i decyzji władz bez wcześniejszego uzgadniania pytań. Inicjatywa zebrała 25 065 podpisów z 25 tysięcy wymaganych jeszcze 29 września, jednak na dzień 24 listopada nadal pozostaje w statusie „W trakcie rozpatrywania” bez publicznej odpowiedzi prezydenta, pomimo wymogu ustawowego, aby rozpatrywać takie wnioski bezzwłocznie i nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych od rozpoczęcia rozpatrywania.

Ostatnią dużą konferencję prasową dla szerokiego grona dziennikarzy Zełenski zorganizował w lutym 2025 roku, a później komunikował się z mediami głównie podczas wspólnych briefingów z zagranicznymi partnerami lub poprzez format odpowiedzi audio w WhatsApp na wcześniej przesłane pytania, wprowadzony w grudniu 2025 roku.

Źródło: Danyło Mokryk na Threads.

Elektroniczna petycja wzywająca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do zorganizowania otwartej konferencji prasowej z udziałem niezależnych mediów zebrała wymagane 25 tysięcy głosów, co zobowiązuje do jej rozpatrzenia, już 29 września, jednak w Biurze Prezydenta nie zareagowano na to zwrócenie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał petycję w sprawie pozbawienia artysty Ołeksija Potapenka, znanego pod pseudonimem scenicznym Potap, honorowego tytułu „Zasłużony Artysta Ukrainy” do dalszego rozpatrzenia.

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