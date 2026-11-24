We wtorek, 24 listopada, Rada Obwodowa we Lwowie podjęła decyzję o reorganizacji Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji, znajdującego się przy ulicy Konowalca we Lwowie.

W wyniku tych zmian placówka przestanie funkcjonować jako odrębna jednostka i zostanie włączona do Klinicznego Centrum Medycyny Dziecięcej przy ulicy Lysenka. Odpowiednią uchwałę poparło 51 radnych.

Jednocześnie dalszy los budynku przy ulicy Konowalca 47, który jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym, pozostaje na razie nieokreślony.

Swoją decyzją radni zlikwidowali komunalne przedsiębiorstwo niekomercyjne Rady Obwodowej we Lwowie „Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji” (ul. Konowalca 47) oraz włączyli je do komunalnego przedsiębiorstwa niekomercyjnego Rady Obwodowej we Lwowie „Kliniczny Ośrodek Medycyny Dziecięcej” (Lwów, ul. Lysenko 31).

Dyrektor Departamentu Zdrowia Lwowskiej Obwodowej Administracji Samorządowej Natalia Litwińska wyjaśniła, że Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji boryka się z brakiem środków finansowych i placówka nie byłaby w stanie zapewnić swojego funkcjonowania w 2027 roku. Jak podała, przy zapotrzebowaniu na 19 mln hrywien w 2027 r. placówka będzie mogła otrzymać od Narodowej Służby Zdrowia (NSZU) jedynie 8 mln hrywien. Ponadto, jak dodała, Centrum Medycyny Sportowej było dotowane z budżetu miejskiego i obwodowego również w 2026 r.

Dyrektor departamentu zapewniła, że wszystkich 65 pracowników centrum zostanie zatrudnionych w innych regionalnych placówkach medycznych – szpitalu dziecięcym przy ul. Lysenka, centrum diagnostycznym oraz szpitalu regionalnym w Winnikach. Po reorganizacji dzieci uprawiające sport będą obsługiwane w Klinicznym Centrum Medycyny Dziecięcej, a dorośli pacjenci – w placówkach medycznych dla dorosłych.

Posłowie z frakcji „Samopomoc”, „Swoboda” i NRU zapytali o dalsze wykorzystanie budynku przy ul. Konowalca 47, który jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym. Natalia Litwińska zapewniła, że budynek nie spełnia wymogów dotyczących dostępności i inkluzywności, co stanowi problem dla dalszego funkcjonowania placówki.

Pełniący obowiązki kierownika wydziału majątkowego Rady Obwodowej we Lwowie Wiktor Kusij poinformował, że lokal przy ul. Konowalca 47 zostaje przekazany do bilansu szpitala dziecięcego i pozostaje w rękach służby zdrowia. W przypadku, gdy nie będzie on wykorzystywany, Rada Obwodowa we Lwowie zadecyduje o jego dalszym losie.

„Nie było żadnych rozmów na temat losów tego budynku. Kwestia prywatyzacji na razie nie stoi na porządku dziennym. Taka kwestia nie zostanie rozstrzygnięta bez udziału korpusu deputowanych” – zapewnił Wiktor Kusij.

Pomimo tego, że radni nie otrzymali jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej dalszego wykorzystania lokalu przy ul. Konowalca 47, większość poparła reorganizację placówki medycyny sportowej, która tam funkcjonowała.

Warto zaznaczyć, że w wykazie usług świadczonych przez Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji znajdowały się: badania lekarskie sportowców i uczniów młodzieżowych szkół sportowych, diagnostyka funkcjonalna, leczenie, rehabilitacja, terapię ruchową, masaż oraz fizjoterapię.

Budynek przy ul. Jewhena Konowalca 47 we Lwowie (willa Józefa Franza, znana również jako „Pałac królów gipsu”) jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym.

Informację tę podano z powołaniem się na serwis ZAXID.NET.

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