Львовский областной совет во вторник, 24 ноября, принял решение о реорганизации Центра спортивной медицины и реабилитации, расположенного на улице Коновальца во Львове.

В результате изменений учреждение перестанет существовать как отдельная структура и будет присоединено к Клиническому центру детской медицины на улице Лысенко. Соответствующее решение поддержал 51 депутат.

В то же время дальнейшая судьба здания по улице Коновальца, 47, являющегося памятником архитектуры местного значения, пока остается неопределенной.

Своим решением депутаты ликвидировали коммунальное некоммерческое предприятие Львовского областного совета «Центр спортивной медицины и реабилитации» (ул. Коновальца, 47) и присоединили его к коммунальному некоммерческому предприятию Львовского областного совета «Клинический центр детской медицины» (Львов, ул. Лысенко, 31).

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталья Литвинская пояснила, что Центру спортивной медицины и реабилитации не хватает средств и учреждение не смогло бы обеспечить свое функционирование в 2027 году. По её словам, при необходимости в 19 млн грн в 2027 году учреждение сможет получить от НСЗУ лишь 8 млн грн. Кроме того, по её словам, Центр спортивной медицины субсидировался из городского и областного бюджетов и в 2026 году.

Директор департамента заверила, что все 65 сотрудников центра будут трудоустроены в другие областные медицинские учреждения — детскую больницу на ул. Лысенко, диагностический центр и областной госпиталь в Винниках. После реорганизации детей-спортсменов будут обслуживать в Клиническом центре детской медицины, а взрослых пациентов — в медицинских учреждениях для взрослых.

Депутаты из фракций «Самопомощи», «Свободы» и НРУ поинтересовались дальнейшим использованием помещения по ул. Коновальца, 47, которое является памятником архитектуры местного значения. Наталья Литвинская заверила, что помещение не соответствует требованиям безбарьерности и инклюзивности, что является проблемой для дальнейшего функционирования.

И.о. начальника управления имуществом ЛОР Виктор Кусий сообщил, что помещение по ул. Коновальца, 47 передается на баланс детской больницы и остается в сфере медицины. В случае, если оно не будет использоваться, Львовский облсовет определит его дальнейшую судьбу.

«Никаких разговоров о судьбе этого здания не было. Вопрос приватизации на сегодняшний день не стоит. Такой вопрос не будет решен без депутатского корпуса», — заверил Виктор Кусий.

Несмотря на то, что депутаты не получили четкого ответа относительно дальнейшего использования помещения по ул. Коновальца, 47, большинство поддержало реорганизацию учреждения спортивной медицины, которое там функционировало.

Отметим, что в перечень услуг, предоставляемых Центром спортивной медицины и реабилитации, входили: медицинские осмотры спортсменов и учащихся ДЮСШ, функциональная диагностика, лечение, реабилитация, ЛФК, массаж, физиотерапия.

Здание по ул. Евгения Коновальца, 47 во Львове (вилла Юзефа Франца, также известная как «Дворец гипсовых королей») является памятником архитектуры местного значения.

Об этом сообщается со ссылкой на ZAXID.NET.

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