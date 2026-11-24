11月24日（星期二），利沃夫州议会通过了一项关于重组位于利沃夫科诺瓦尔采街的体育医学与康复中心的决议。

此次调整后，该机构将不再作为独立单位存在，而是并入位于利森科街的儿童医学临床中心。该决议获得了51名议员的支持。

与此同时，位于科诺瓦尔采街47号、被列为地方级建筑遗产的该建筑的未来命运目前仍未确定。

议员们通过决议，解散了利沃夫州议会下属的市政非营利企业“体育医学与康复中心” （科诺瓦尔采街47号）的运营，并将其并入利沃夫州议会下属的市政非营利企业“儿童医学临床中心”（利沃夫，利森科街31号）。

利沃夫州行政管理局卫生局局长娜塔莉亚·利特文斯卡解释称，体育医学与康复中心资金短缺，该机构将无法在2027年维持正常运转。 据她介绍，2027年该机构虽需1900万格里夫纳，但仅能从国家医疗保障局获得800万格里夫纳。此外，她表示，体育医学中心在2026年也曾获得市、级预算的补贴。

该部门主任保证，该中心全部65名员工都将被安排到其他地区医疗机构工作——包括位于利森科街的儿童医院、诊断中心以及位于维尼基的地区医院。 重组后，青少年运动员将在儿童医学临床中心接受诊疗，成人患者则将在成人医疗机构接受诊疗。

来自“自救党”、“自由党”和“乌克兰民族运动党”党团的议员们询问了科诺瓦尔采街47号这栋建筑的后续用途，该建筑是具有地方意义的建筑遗产。 娜塔莉亚·利特文斯卡保证，该建筑不符合无障碍和包容性要求，这将对今后的运营构成障碍。

利沃夫地区议会财产管理局代理局长维克多·库西表示，科诺瓦尔采街47号的该建筑将移交儿童医院管理，并继续用于医疗用途。若该建筑未被使用，利沃夫地区议会将决定其后续处置方案。

“关于这栋建筑的去向，目前尚未进行任何讨论。私有化问题目前并不存在。未经议员团同意，此类问题不会得到解决，”维克多·库西伊强调道。

尽管议员们未能就科诺瓦尔采街47号建筑的后续用途获得明确答复，但多数人支持对原址运营的体育医学机构进行重组。

需要指出的是，体育医学与康复中心提供的服务项目包括：对运动员和青少年体育学校学生的体检、功能性诊断、治疗、康复、运动疗法、按摩及物理治疗。

位于利沃夫叶夫根·科诺瓦尔采街47号的建筑（尤泽菲·弗朗茨别墅，亦称“石膏国王宫殿”）是具有地方意义的建筑遗产。

据ZAXID.NET报道。

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