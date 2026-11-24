Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt wobec kolejnego podejrzanego w sprawie dotyczącej wymuszenia 2 mln euro na rzecz byłej właścicielki firm dostarczających produkty dla Ministerstwa Obrony Ukrainy. Chodzi o jej partnera biznesowego. Alternatywą dla aresztu jest kaucja w wysokości 75 mln hrywien.

Odpowiednią decyzję sędzia śledczy WAKS wydał 24 listopada 2026 roku.

W wykonaniu orzeczenia sądu podejrzanego zatrzymano bezpośrednio w sali rozpraw.

Zgodnie z danymi z postępowania przygotowawczego pod koniec 2025 roku funkcjonariusz organów ścigania zawarł przestępczy spisek z byłą właścicielką firm dostawczych za pośrednictwem jej osób zaufanych.

Zgodnie z umową miał on doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie, która była wtajemniczona w przestępcze schematy dostaw produktów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Celem było przywłaszczenie sobie 2 mln euro, którymi dysponowała ta osoba.

W ramach śledztwa udokumentowano, że funkcjonariusz otrzymał ponad 100 tysięcy euro. Kolejny 1 mln euro miał otrzymać po tym, jak funkcjonariusze odnajdą i zabezpieczą dla byłej właścicielki firm kwotę 2 mln euro.

W związku z tym w ramach tej sprawy mowa jest o wynagrodzeniu w wysokości 1,1 mln euro za pomoc w przywłaszczeniu środków.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Policją Narodową oraz we współpracy z Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy ujawniła, że szef jednego z oddziałów wojskowej instytucji naukowej Sił Zbrojnych Ukrainy przyjął łapówkę. Urzędnik ten zażądał 10 tysięcy euro od firmy dostarczającej sprzęt maskujący w zamian za nieunieważnienie zgody na ekspertyzę dotyczącą jakości produktów, niezbędnej do udziału w przetargu.

Czytaj nas na