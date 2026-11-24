最高反腐败法院又对一名涉嫌勒索200万欧元、以图谋利于曾向乌克兰国防部供应食品的公司前所有者的嫌疑人实施了羁押。该嫌疑人正是她的商业伙伴。 作为逮捕的替代措施，法院规定了7500万格里夫纳的保释金。

最高反腐败法院的调查法官于2026年11月24日作出了相关裁决。

为执行法院裁决，该嫌疑人直接在法庭内被羁押。

据庭前调查显示，2025年底，该执法人员通过其受托人，与上述供应企业的前女老板达成了犯罪共谋。

根据约定，他需确保对一名知晓向乌克兰武装部队供应食品犯罪方案的人员提起刑事诉讼。其目的是侵占该人员名下持有的200万欧元。

调查记录显示，该执法人员已收受超过10万欧元。待执法部门追查并代前公司所有者扣押200万欧元后，他还将获得另外100万欧元。

因此，本案涉及的报酬总额为110万欧元，系其协助侵占资金所获。

根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被推定为无罪，不得受到刑事处罚。

乌克兰专门反腐败检察院通报了这一情况。

此前，乌克兰安全局联合国家警察，并与乌克兰武装部队总司令协作，揭露了乌克兰武装部队某军事科研机构某部门负责人收受贿赂的行为。 该官员向一家供应伪装装备的公司索要1万欧元，以换取不撤销参与招标所需的产品质量专家鉴定报告。

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