Высший антикоррупционный суд взял под стражу еще одного подозреваемого по делу о вымогательстве 2 млн евро в пользу бывшей владелицы компаний, поставлявших продукты для Министерства обороны Украины. Речь идет о ее бизнес-партнере. В качестве альтернативы аресту установлен залог в размере 75 млн грн.

Соответствующее решение следственный судья ВАКС вынес 24 ноября 2026 года.

Во исполнение решения суда подозреваемого взяли под стражу непосредственно в зале судебных заседаний.

По данным досудебного расследования, в конце 2025 года сотрудник правоохранительных органов вступил в преступный сговор с бывшей владелицей компаний-поставщиков через ее доверенных лиц.

По договоренности он должен был обеспечить уголовное преследование человека, который был осведомлен о преступных схемах поставок продуктов для Вооруженных сил Украины. Целью было завладение 2 млн евро, находившихся в распоряжении этого лица.

Следствие зафиксировало получение правоохранителем более 100 тысяч евро. Еще 1 млн евро он должен был получить после того, как правоохранители разыщут и изымут для бывшей владелицы компаний 2 млн евро.

Таким образом, в рамках дела речь идет о вознаграждении в размере 1,1 млн евро за содействие в завладении средствами.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ разоблачила в получении взятки руководителя одного из отделов военного научного учреждения Вооруженных Сил Украины. Чиновник вымогал 10 тысяч евро у компании-поставщика маскировочного снаряжения за отказ от отмены согласования экспертного заключения о качестве продукции, необходимого для участия в тендере.

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