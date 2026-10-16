Ексдепутата Одеської міськради екстрадували в Україну у справі про привласнення майна

За даними обласної прокуратури, Олександр Матвєєв організував злочинне угруповання, яке діяло з 2011-го до 2019 року. Його учасники, за версією слідства, використовували підроблені документи, щоб привласнювати об’єкти комунальної нерухомості в центральній частині Одеси. Загальну вартість майна, про незаконне заволодіння яким ідеться у справі, оцінюють більш ніж у 11 млн грн. Серед об’єктів, які фігурують у провадженні, — нежитлові приміщення, горища, квартири, підвал і земельна ділянка. Слідство вважає, що учасники групи використовували своє становище та доступ до інформації про комунальну власність, щоб оформлювати нерухомість на себе або пов’язаних осіб.

За матеріалами справи, Матвєєв був членом комісії Одеської міськради з питань комунальної власності. Слідчі стверджують, що він розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості. До її реалізації, за версією правоохоронців, він залучив адвоката та інших виконавців зі свого кола довірених осіб.

Від оренди до продажу квартир

Як встановило слідство, учасники групи спочатку шукали комунальні приміщення на перших і других поверхах будівель. Потім їх орендували через громадські організації, а згодом викуповували на неконкурентних умовах. Такий механізм, за версією правоохоронців, давав змогу отримувати нерухомість без повноцінної конкуренції з іншими потенційними покупцями.

Після цього частину приміщень переобладнували під житло. Для збільшення площі використовували горища та підвали, які приєднували до квартир. Надалі нерухомість могли продавати, отримуючи прибуток від операцій із майном, яке, за даними слідства, було оформлене незаконно. Правоохоронці розслідують роль кожного з можливих учасників схеми та обставини оформлення нерухомості. Водночас остаточну оцінку доказам має дати суд. Сам факт повідомлення про підозру не означає, що людина винна: це має бути доведено в установленому законом порядку.

Як Матвєєв опинився в Україні

За інформацією прокуратури, після викриття ймовірної схеми Матвєєв переховувався від слідства. У 2024 році його оголосили в розшук. На початку вересня правоохоронці затримали колишнього депутата в Румунії, після чого розпочалася процедура його повернення в Україну. Тепер Матвєєва екстрадували, і він перебуває в Україні. Після повернення суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 600 тис. грн.

Прокуратура не погодилася з таким рішенням і планує його оскаржити. Сторона обвинувачення наполягатиме, щоб суму застави збільшили до 11 млн грн. Таким чином, питання запобіжного заходу ще може переглянути суд.

Інші епізоди, пов’язані з нерухомістю

Матвєєв також фігурував у матеріалах про інші можливі порушення під час оформлення нерухомості в Одесі. Зокрема, ним цікавилася Служба безпеки України у зв’язку зі схемою ймовірного заволодіння об’єктом у центральній частині міста.

Крім того, раніше повідомлялося про оформлення пентхауса в житловому комплексі Graf, розташованому в одеській Отраді. За оприлюдненою інформацією, під час узаконення цього об’єкта могли використовувати сумнівні реєстраційні схеми. Обставини цього епізоду варто розглядати окремо від справи про привласнення комунального майна, якщо правоохоронці не підтвердили їхній прямий зв’язок.

Чому Матвєєва відкликали з міськради

У середині серпня партія «Довіряй справам» вирішила відкликати низку депутатів Одеської міської ради, серед яких був і Матвєєв. Їх планували замінити іншими представниками політичної сили. Це рішення стало ще одним епізодом у політичній історії колишнього депутата на тлі справи про нерухомість. Водночас відкликання з депутатського корпусу та кримінальне провадження є різними процесами й мають окремі правові підстави.

Наразі ключовими питаннями у справі залишаються обставини оформлення комунального майна, роль Матвєєва та інших можливих учасників, а також розмір застави. Подальші рішення залежатимуть від перебігу розслідування та судового розгляду. Про це повідомляє Absolution Leaks.

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