Мадьяр после встречи с Зеленским заявил о перезагрузке отношений

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о выведении политических и экономических отношений между странами на новый уровень.

Мадьяр приветствовал заключение политического соглашения об укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также назвал первым шагом к восстановлению доверия принятие украинским парламентом закона об образовании национальных меньшинств и начало его выполнения.

«Мы согласились, что в интересах обеих стран — поставить политические и экономические отношения на новую основу», — написал венгерский премьер.

По его словам, стороны договорились продолжить консультации на уровне министерств и уделять особое внимание положению национальных меньшинств в обеих странах.

Мадьяр также выразил солидарность с Украиной в связи с российской агрессией и заявил о готовности Венгрии содействовать дипломатическими средствами скорейшему достижению перемирия и прочного мира.

Источник: Петер Мадьяр, Facebook

В пятницу, 16 октября, в кулуарах второго дня саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Это первый разговор между политиками.

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл аудиенцию с королём Великобритании Чарльзом III.

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