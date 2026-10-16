Видео: в Ивано-Франковском гидрометцентре опровергли прогнозы о теплой зиме

В соцсетях распространяются предположения, что зима в Украине будет теплой. Поводом послужило видео инструктора по домедицинской помощи и тактической медицине Олега Басараба, который после посещения метеостанции «Пожежевская» в Карпатах заявил, что специалисты якобы прогнозируют теплую зиму.

В то же время исполняющий обязанности руководителя Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Юрий Горбенко призвал не делать поспешных выводов.

«Еще даже осень не закончилась. Таких долгосрочных прогнозов на зиму мы не даем», — отметил он.

По словам Горбенко, метеостанции занимаются наблюдениями, а не составлением долгосрочных прогнозов.

«На метеостанции — вообще, они занимаются только наблюдениями. Никаких прогнозов», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что долгосрочными прогнозами занимается Украинский гидрометеорологический центр, который располагает соответствующими отделами и моделями для таких расчетов. Пока утверждать, какой будет зима, рано.

Источник: Олег Басараб, Facebook

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