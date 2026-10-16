Відео: в Івано-Франківському гідрометцентрі спростували прогнози про теплу зиму

0:00 / 0:00

У соцмережах поширюють припущення, що зима в Україні буде теплою. Приводом стало відео інструктора з домедичної допомоги й тактичної медицини Олега Басараба, який після відвідування метеостанції «Пожежевська» в Карпатах заявив, що фахівці нібито прогнозують теплу зиму.

Водночас виконувач обов’язків керівника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко закликав не робити передчасних висновків.

«Ще навіть осінь не закінчилась. Таких прогнозів довгострокових, на зиму, ми не даємо», — зазначив він.

За словами Горбенка, метеостанції займаються спостереженнями, а не складанням довгострокових прогнозів.

«На метеостанції — взагалі, вони займаються тільки спостереженнями. Ніяких прогнозів», — наголосив фахівець.

Він додав, що довгостроковими прогнозами займається Український гідрометеорологічний центр, який має відповідні відділи та моделі для таких розрахунків. Наразі стверджувати, якою буде зима, зарано.

Джерело: Олег Басараб, Facebook

Читай нас у