Відео: в Івано-Франківському гідрометцентрі спростували прогнози про теплу зиму
У соцмережах поширюють припущення, що зима в Україні буде теплою. Приводом стало відео інструктора з домедичної допомоги й тактичної медицини Олега Басараба, який після відвідування метеостанції «Пожежевська» в Карпатах заявив, що фахівці нібито прогнозують теплу зиму.
Водночас виконувач обов’язків керівника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко закликав не робити передчасних висновків.
«Ще навіть осінь не закінчилась. Таких прогнозів довгострокових, на зиму, ми не даємо», — зазначив він.
За словами Горбенка, метеостанції займаються спостереженнями, а не складанням довгострокових прогнозів.
«На метеостанції — взагалі, вони займаються тільки спостереженнями. Ніяких прогнозів», — наголосив фахівець.
Він додав, що довгостроковими прогнозами займається Український гідрометеорологічний центр, який має відповідні відділи та моделі для таких розрахунків. Наразі стверджувати, якою буде зима, зарано.
Джерело: Олег Басараб, Facebook