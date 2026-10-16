Видео: Зеленский с улыбкой ответил на вопрос о роли козла отпущения для Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский с улыбкой отреагировал на вопрос журналистов The Guardian о том, пытается ли президент США Дональд Трамп сделать его «козлом отпущения» из-за собственных внутриполитических проблем накануне промежуточных выборов в США.
Во время брифинга в Брюсселе Зеленский сделал паузу, улыбнулся и сказал: «Вот мой ответ». После этого он покинул пресс-конференцию.
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Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизеля.
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