Видео: Зеленский с улыбкой ответил на вопрос о роли козла отпущения для Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский с улыбкой отреагировал на вопрос журналистов The Guardian о том, пытается ли президент США Дональд Трамп сделать его «козлом отпущения» из-за собственных внутриполитических проблем накануне промежуточных выборов в США.

Во время брифинга в Брюсселе Зеленский сделал паузу, улыбнулся и сказал: «Вот мой ответ». После этого он покинул пресс-конференцию.

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Президент Трамп назвал Зеленского более сложным собеседником, чем Путин, в переговорах — Interia.

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизеля.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

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