В Сумской области за сутки в результате российских атак погибли двое мужчин, ещё пять человек получили ранения. Под ударами оказались Сумская, Шосткинская и Середино-Будская общины. Среди пострадавших — женщины в возрасте от 23 до 86 лет и двое мужчин.

В Сумской области в течение суток российские войска атаковали несколько общин. В результате обстрелов погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. Больше всего сообщений о погибших и пострадавших поступило из Сумской общины. По данным правоохранительных органов, там российский беспилотник убил 30-летнего мужчину. Еще один мужчина, которому было 42 года, погиб в результате ударов управляемыми авиационными бомбами.

В результате этих атак также пострадали две женщины в возрасте 60 и 86 лет. Кроме того, российский беспилотник атаковал жилой дом. В результате удара получила травму 23-летняя женщина.

Удар беспилотника по Шосткинской общине

Еще один мирный житель пострадал в Шосткинской общине. По информации полиции, российский беспилотник нанес удар по территории общины, в результате чего ранения получил 34-летний мужчина.

Правоохранители не уточнили характер его травм и другие подробности атаки.

В Середино-Будской общине ранена женщина

Российские войска также атаковали жилой дом в Середино-Будской общине. В результате удара получила травму 55-летняя женщина.

Таким образом, за сутки российские атаки в Сумской области унесли жизни двух мужчин, а ранения получили пять гражданских лиц. В полиции продолжают документировать последствия ударов по населенным пунктам области. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Утром российские военные нанесли удар беспилотником, предположительно типа «Молния», по жилому многоэтажному дому в Сумах. Дрон попал между седьмым и восьмым этажами дома в Заречном районе, повредив стену, фасад, окна и балконные рамы. По предварительным данным городской военной администрации, люди не пострадали.

Около 9:00 16 октября российские войска атаковали торговый центр в центре Сум. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа «Молния». В результате атаки есть пострадавшие.

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