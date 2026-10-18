Зеленский провёл переговоры со специальными представителями Трампа

18 октября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили итоги предыдущих встреч украинской и американской делегаций во Флориде.

Глава государства подчеркнул, что мир возможен только благодаря силе и сотрудничеству, основанному на взаимном доверии.

Отдельно в ходе беседы были затронуты вопросы постоянных российских обстрелов и необходимости укрепления системы противовоздушной обороны. Владимир Зеленский подчеркнул ключевую роль США в укреплении позиций в сфере безопасности и подтвердил готовность Украины и в дальнейшем работать конструктивно для достижения справедливого мира.

Источник: Офис Президента Украины.

В программе Meet the Press на телеканале NBC президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американское правительство направило сигнал об ограничении функционала систем Starlink и Starshield для Украины, после чего компания SpaceX технически реализовала эти ограничения.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказывал ограничить скорость Starlink в Украине

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